„Ve středu jsme v Bohumíně prohráli, ale od našich kluků to nebyl špatný výkon,“ ohlížel se zpět jeden z nejznámějších fanoušků krnovského hokejového klubu Pavel Jatzek. „Jenomže nedávali šance, a to nás stálo lepší výsledek. Dokonce jsme nebyli schopni uklidit ani puk do prázdné branky,“ kroutil hlavou Džeky.

Věřím, že v sobotu přijde obrat. „Bohumín se dá porazit a náš tým na to má, to jsem si jistý,“ zvedl prst krnovský fanda, který je rovněž skalním fanouškem Slezského FC Opava. „Když se ještě podívat zpátky do Bohumína, tak jeho hráči mi přidali, jak ubrečené holky. Pořád jenom jezdili za rozhodčími si stěžovat,“ přidal Džeky další postřeh. „A když se ozval náš tréňa, dostal dvě minuty,“ pozastavoval se známý fanoušek, který už byl i v pořadu TIKI – TAKA.

O hokej je v Krnově mezi fanoušky zájem. „V Bohumíně jsme měli převahu na tribuně a v sobotu to bude v Krnově hořet. Musíme klukům pomoci. Chceme do semifinále. Fandíme i Hornímu Benešovu, abychom si to pak rozdali s ním,“ má Džeky jasné plány.

Zápas začíná v sobotu od 18 hodin.