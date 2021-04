Hosté se museli obejít bez útočníka Adama Musila, který byl za nedělní zákrok pěstí proti Tomáši Marcinkovi potrestán nejen vyloučením do konce duelu, ale nemohl nastoupit ani v pondělí. Úvodní dvacetiminutovka nenabídla tolik vzruchu jak o den dříve, přesto se skóre mohlo pohnout. Na domácí straně měli solidní možnost Špaček, Roman či Hrňa, za Liberec pak neměl k úspěchu daleko Birner, Najman, nebo Vlach.

Druhá třetina byla plně v režii domácích, kteří si sice vytvářeli šance, ale naráželi na skvělého brankáře Kváču, nebo vlastní nepřesnost v zakončení. Rozlousknutí tak přinesla nedisciplinovanost hostů. Ti museli ve druhé polovině druhé třetiny hned dvakrát na minutu do oslabení ve třech, po tom prvním skóroval z dorážky kapitán Petr Vrána.

Utekly jen čtyři minuty a bylo to o dva góly. Liberecký Jelínek byl za úder do obličeje Stránského vyloučen na pět minut a do konce utkání, dlouhou početní výhodu pak v gól proměnil přesnou ranou Roman. Domácí měli blízko i ke třetí trefě, ale Kváča svůj tým podržel.

Ovšem i svěřenci Václava Varadi si vyzkoušeli hru v oslabení ve třech a ani Ondřej Kacetl z toho nevyšel s čistým štítem. V úvodu třetí třetiny zužitkoval více než minutovou zesílenou převahu Bulíř.

Liberec pak měl možnosti na srovnání, na opačné straně se zase na Kváču hnal Růžička, ale tísněný nedokázal dobře zakončit. Hosté se už na vyrovnání nezmohli, naopak v závěru výhru domácích stvrdil Rodewald.

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. P. Vrána (M. Stránský, Martin Růžička), 39. Miloš Roman (Kundrátek, D. Musil), 60. Rodewald – 45. Bulíř (Gríger, Lenc). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek – Lederer, Hynek. Vyloučení: 3:3, navíc P. Jelínek (Liberec) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 300 (omezený počet). Stav série: 2:0.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Liberec: Kváča – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner – Bulíř, P. Jelínek, Najman – D. Špaček, Šír, J. Vlach – Průžek, A. Dlouhý, Rychlovský. Trenéři: Augusta a Kudrna.