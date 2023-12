Kvalitní hokejová bitva se odehrála v Horním Benešově. Domácí celek hostil lídra soutěže z Orlové. Vyrovnaný zápas dospěl až do prodloužení. V něm využil přesilovku Zakuťanský a hosté i odvezli dva body za vítězství 3:2.

Horní Benešov prohrál gólem v prodloužení | Foto: Jan Pitřík

„Vzhledem ke kalamitní situaci nám na zápas nedorazili všichni hráči. Klobouk dolů před soupeřem, že dojel,“ řekl na úvod po zápasového povídání hornobenešovský trenér Martin Mičola. Jeho tým výborně začal, už po dvou minutách hry ho do vedení poslal Mlýnek. „Měli jsme výborný vstup do utkání. Dokonce jsme mohli přidat druhou branku, to se nám ale bohužel nepovedlo,“ litoval. „S přibývajícími minutami nás začal soupeř mírně přehrávat. Nakonec i výsledek otočil. Naštěstí my jsme se nepoložili. Kluci do toho šlápli a srovnali hru,“ pokračoval v pozápasovém povídání Martin Mičola. Ve 48. minutě se prosadil Vrabel a bylo to 2:2.

„Následovala pasáž, ve které jsme mohli rozhodnout. Hráli jsme dvojnásobnou přesilovku. Jenomže gól se nám vstřelit nepodařilo,“ povzechl si trenér.

Zápas šel do prodloužení. V něm rozhodl o vítězství favorita Zakuťanský. „Udělali jsme chybu a v prodloužení šli do tří. Orlová má zkušený tým a dokázala toho využít,“ podotkl Martin Mičola. „Orlová prokázala velkou kvalitu. Druhý bod si zasloužila. My máme jeden, s ním panuje také spokojenost,“ zakončil.

V sobotu hraje Horní Benešov znovu doma. Tentokrát od 15 hodin hostí béčko Frýdku – Místku.

Horní Benešov – Orlová 2:3 p.p (1:0, 0:0, 1:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Mlýnek (Tichý, Hendrych), 48. Vrabel (Tichý) – 42. Přeček (Szturc), 45. Mrowiec (Fejko, Juhász), 62. Zakuťanský (Grepl).

Horní Benešov: Wanecki – Tichý, Christ, Kysela, Chudoba, Bendík, Prokop – Hendrych, Polok, Mlýnek – Tůma, Fraš, Vrabel – Hlísta, Hejhal, Adamczyk. Trenér: Martin Mičola.