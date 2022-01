„Jedinou kaňkou na utkání byl gól, který jsme dostali deset vteřin před koncem prodloužení. Abych řekl pravdu, už jsem se viděl na penaltách,“ přiznal trenér Krnova Pavel Hulva. „Snad poprvé byl Horní Benešov favoritem a musím říci, že hrál opravdu dobře,“ chválil zkušený kouč. „Celkově i diváci museli být spokojeni. Hra měla tempo, k vidění byly pěkné akce. Musím pochválit i výkon rozhodčích. Když to shrnu, bod bereme,“ doplnil své hodnocení Pavel Hulva.

„Byl to zápas nahoru, dolů. Krnov bojoval a byl velice nepříjemný,“ hodnotil zápas ze svého úhlu pohledu střelec vítězné branky Tomáš Polok. „Remíza byla spravedlivá, my jsme ten druhý bod v prodloužení zasloužili,“ mínil domácí útočník a dodal: „Velké poděkování patří fanouškům, a to i těm Krnovským, za skvělou atmosféru a pěkný středeční večer.

TJ Horní Benešov – HK Krnov 4:3 p.p (1:1, 1:2, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Mlýnek (Vlašánek, Tichý), 25. Vlašánek (Fraš), 48. Vrabel (Tůma), 65. Polok (Vlašánek, Adamczyk) – 17. Kostovský, 32. Svoboda, 35. Weiss

TJ Horní Benešov: Wanecki — Fraš, Tichý, Cygal, Pělucha, Podzimný, P. Adamczyk — Vlašánek, Polok, Vrabel, Mlýnek, Tůma, E. Adamczyk, T. Kret, Hlísta, Pražák, V. Kret, Krupa, Adamec, Vaněk. Trenér: Martin Mičola.

HK Krnov: Kolbert — Zelenka, Ševčík, Mosler, Kysela, Slavík — Kostovský, Svoboda, Weiss, Kubík, Havlíček, Beneš, Rubý, Urban, Michálek, Závodník. Trenér: Pavel Hulva.