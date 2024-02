/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přes čtyři stovky fanoušků se přišly podívat na velké derby krajské hokejové ligy mezi Horním Benešovem a Krnovem. Domácí celek šel do zápasu v roli velkého favorita. Rychle vedl, ovšem nakonec bylo k vidění slušné drama. Benešov vyhrál 3:2.

Horní Benešov - Krnov 3:2 | Video: Jan Pitřík

Benešovští před zápasem dopsali na soupisku velkou posilu, a to pětatřicetiletého útočníka Petra Wolfa, který dlouhá léta hrával za opavský Slezan. „Wolfik s námi trénoval a před utkáním řekl, že bych chtěl už naskočit. Pro nás je to bezesporu velká posila,“ zdůraznil trenér Horního Benešova Martin Mičola.

Jeho tým začal zápas dobře. Už po pěti minutách vedli 1:0. „První gól jsme dostali z přesilovky. Na konci třetiny pak druhý po naší hrubé chybě. Jinak to ale z naší strany špatné nebylo,“ řekl kouč Krnova David Galvas. Na 2:0 zvyšoval Polok, který jel sám na Vítka a nedal mu šanci.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

„Po první třetině jsme vedli 2:0, Krnov ale nehrál špatně. Rozhodně to nebyl tým, který se pohybuje na spodku tabulky,“ podotkl šéf hornobenešovské lavičky. Druhá třetina gól nepřinesla. „Dá se říci, že od poloviny zápasy jsme začali přebírat iniciativu. Dostávali jsme se do šancí,“ poznamenal David Galvas. Ve 42. minutě Strojosvit znovu inkasoval, trefil se Tůma. „Vypadalo to, že je rozhodnuto. Jenomže nebylo. Snažili jsme se předvádět exhibiční hokej. Nahrávali jsme si ve vlastním obranném pásmu. Z toho pramenily chyby, které Krnov trestal. Rázem to bylo 3:2,“ kroutil hlavou hornobenešovský stratég. „Trefili jsme brankovou konstrukci a věřím, že kdyby se hrálo o pět minut déle, tak vyrovnáme,“ podotkl hlavní kouč Krnova. Jeho tým zkoušel i hru bez brankáře, na třetí gól ale nedosáhl. „I přes porážku musím hráče pochválit. Konečně si na ledě plnili, to co měli. Kdybychom takhle hráli i v ostatních zápasech, tak nejsme poslední,“ je si jistý David Gavlas.

„Za mě dobrý zápas. Přišlo hodně lidí, myslím si, že se nenudili. S výsledkem jsme maximálně spokojeni. Každá výhra v derby se počítá,“ zdůraznil Martin Mičola.

Horní Benešov – Krnov 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Kocián (Vrabel, Christ), 19. Polok (Měch, Vrabel), 42. Tůma (Měch, Vrabel) – 52. Buršík (Michálek, Pachula), 56. Svoboda. Rozhodčí: Kroček – Kopečný, Lasák. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 402.

Horní Benešov: Wanecki – Bendík, Trubka, Tůma, Christ, Dusík, Chudoba – Wolf, Polok, Mlýnek – Kocián, Měch, Vrabel – Džemla, Hlista, Vlašánek – Hejhal. Trenér: Martin Mičola.

Krnov: Vítek – Slavík, Lehotský, Pachula, Fědor, Dohnal, Hon starší – Beneš, Římský, Svoboda – Kostovský, Michálek, Havlíček – Hudečka, Horný, Buršík – Rubý, Rybka. Trenér: David Galvas.