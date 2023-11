„Docela jsme opět lepili sestavu. Na zápas jsme odjeli ve třinácti lidech a točili v něm pouze dvě obranné dvojice,“ řekl na úvod Martin Mičola, trenér Horního Benešova. V první třetině si jeho tým vytvořil dvougólový náskok. Domácí Bospor vrátil do hry Pěnčík. „Nebylo to jednoduché utkání. Byli jsme ale lepším týmem. Kluci dodržovali herní plán, byli trpěliví,“ podotkl hostující stratég. Čtyři minuty před druhou sirénou se prosadil Vrabel – 1:3. „Ve třetí třetině jsme dominovali. Hlavně nám to začalo padat. Domácí po páté brance rezignovali. Náš tým ale šlapal pořád naplno, což se projevilo do konečného výsledku. Musím ale přiznat, že výsledné skóre je pro domácí kruté,“ poznamenal Martin Mičola.