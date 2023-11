/VIDEO, FOTOGALERIE/ Velké galapředstavení předvedl hornobenešovský útočník Martin Vrabel v derby Krajské hokejové ligy v Krnově. Horní Benešov domácí Strojosvit doslova přejel, když vyhrál 8:1. Vrabel dal pět branek a k tomu si zapsal ještě jednu asistenci.

Krnov - Horní Benešov 1:8 | Video: Jan Pitřík

V sestavě Horního Benešova překvapivě vyjel na led Daniel Kysela, který ještě před startem sezony figuroval na soupisce Krnova. „Daniel skončil v Krnově a následně nás oslovil, že by chtěl hrát u nás. Není to rozhodně tak, že bychom někoho přetahovali,“ řekl kouč Horního Benešova Martin Mičola.

VIDEO: Olympijský medailista Olesz zpět v akci! Stihl asistenci i fotku s fans

V samotném utkání se dostal Krnov díky Slavíkovi do vedení. Do dvou minut srovnal Mlýnek. Pak střelci téměř do půlky zápasu odmlčeli. „Měli jsme po celé utkání navrch. Krnov dlouho držel dobře chytající gólman. Nakonec se projevila větší hráčská kvalita na naší straně. Zaslouženě jsme vyhráli, mohlo to klidně skončit i vyšším brankovým rozdílem,“ přiznal hostující stratég. „Jsem rád, že se nám probudil střelecky Martin Vrabel. Byl to jeho zápas,“ chválil svého útočníka trenér Mičola.

„Byli jsme konkurence schopni pouze v první třetině. Ve třetí už to byl z naší strany zmar. Momentálně se nacházíme v krizi, která na nás padla po utkání s Rožnovem, ve kterém jsem ztratili čtyřbrankový náskok. Věřím ale, že jedno vítězství nás nakopne a začneme tabulkou stoupat," řekl trenér Krnova David Galvas.

Horní Benešov se nyní představí v sobotu na domácím ledě, kde od 17 hodin hostí Studénku. Krnov hraje v neděli na ledě Českého Těšína.

Krnov – Horní Benešov 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)

Branky a nahrávky: 2. Slavík – 4. Mlýnek (Prokop, Polok), 27. Vrabel (Vlašánek, Tůma), 32. Vrabel, 36. Kysela (Vrabel, Džemla), 38. Hendrych (Prokop, Polok), 42. Vrabel (Kocián, Vlašánek), 49. Vrabel (Kocián), 54. Vrabel (Vlašánek).

Krnov: Kolbert — Slavík, Dohnal, Zelenka, Rubý, Hon starší, Kocián — Vojkůvka, Havlíček, Kostovský, Hudečka, Horizral, Beneš, Kubík, Svoboda, Rybka, Peterka, Římský, Hon mladší, Horný. Trenér: David Galvas.

Horní Benešov: Wanecki – Tichý, Christ, Tůma, Kysela, Prokop, Trubka – Džemla, Polok, Mlýnek – Vlašánek, Kocián, Vrabel – Adamczyk, Hejhal, Hendrych. Trenér: Martin Mičola.