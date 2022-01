Podívejte se: Krnov zahazoval šance, tři body si odvezla Karviná

„Nečekaně jsme doma prohráli s Karvinou. Pokud si chceme zahrát play off, potřebujeme proto ve středu uspět,“ zdůraznil zkušený kouč. „Proti Karviné jsme nedávali šance, to se musí zlepšit,“ řekl Pavel Hulva. Otázkou je, v jaké sestavě jeho tým do středečního duelu nastoupí. „Máme nedostatek obránců. Proti Karviné jsme měli jen tři k dispozici. Navíc Dohnal se zranil,“ poznamenal trenér Strojosvitu.