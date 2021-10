Cenná výhra! Krnov zvládl přestřelku v Orlové

Tak takhle by to šlo! Krnovští hokejisté si o víkendu připsali důležité tři body do tabulky krajské ligy. Nečekalo je přitom nic jednoduchého, Orlová patří k tomu lepšímu, co soutěž nabízí. Svěřenci kouče Pavla Hulvy ale podali obětavý výkon a na ledě Orlů vyhráli 7:4.

Krnov vyhrál v Orlové | Foto: Michal Pokorný

Základ výhry Krnovští položili již v první třetině. Tu vyhráli o dvě branky, do vedení je poslal v 17. minutě Závodník a jen o několik desítek vteřin později se prosadil i Kubík. Po změně stran hosté odskočili už na čtyři góly a bylo víceméně hotovo. Orlová sice snížila na 1:4, pak ale Krnov znovu uklidnili Michálek a ve třetí třetině Buršík. Orli se nevzdali, povedlo se jim snížit na 4:6, jenže to bylo vše. Poslední slovo měl totiž chvíli před koncem Slavík. Remíza je pro nás ztrátou, přiznal trenér Břidličné Přečíst článek › „Jedná se pro nás o hodně cenné body,“ přiznal hned úvodem krnovský lodivod Pavel Hulva. „Museli jsme před zápasem lepit sestavu, někteří útočníci hráli v obraně a poprali se s tím výborně. Celé mužstvo parádně makalo. Jsou to sice takové klasické řeči, ale v Orlové tomu tak opravdu bylo. Dobře nám zachytal i brankář,“ pousmál se spokojený trenér, který měl také radost z toho, že se jeho týmu podařilo ubránit nebezpečné útočníky protivníka. „Směrem dopředu mají výborné mužstvo, ale nám se to dařilo eliminovat. Zápas jsme odbojovali.“ V sestavě Krnova se objevili také Jan Thiel a Martin Buršík, kmenoví hráči opavského Slezanu. „Mají k nám vyřízeny střídavé starty, oba ukázali, že pro nás budou platní. V Opavě nejsou tak vytěžovaní a u nás chtějí hrát,“ uzavřel Pavel Hulva. Orlová – Krnov 4:7 (0:2, 1:3, 3:2)

Branky a nahrávky: 31. Voznica (Klus, Fejko), 47. Dang (Korec), 55. Deutsch (Ševěček, Ovčaří), 59. Juhász - 17. Závodník (Březina, Kosina), 18. Kubík (Kostovský, Svoboda), 26. Kostovský (Svoboda), 31. Svoboda (Kostovský, Kubík), 38. Michálek (Buršík), 43. Buršík (Thiel), 59. Slavík. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Rozhodčí: Krenželok – Krakovčík, Opravil.

Krnov: Kolbert (Kober) – Thiel, Dohnal, Ševčík, Slavík - Michálek, Rubý, Kostovský, Závodník, Svoboda, Havlíček, Kubík, Beneš, Kosina, Březina, Buršík. Trenér: Pavel Hulva.



