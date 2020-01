Upřímnou radost z vydařeného MSJ v Ostravě a Třinci měl i celý organizační tým v čele s Renátou Mecovou (na snímku níže).

„Potvrdilo se, že šampionát dvacítek je z pohledu světového hokeje jednou z nejvýznamnějších akcí – co se týká důležitosti, řadí se za turnaj na olympijských hrách a mistrovství světa dospělých. My máme obrovskou radost, že se vše podařilo zvládnout. To, že ho navštívilo 176 tisíc fanoušků, je pro nás naprosto neskutečné,“ uvedla Renáta Mecová, marketingová koordinátorka šampionátu.

Proč si myslíte, že byl šampionát z organizačního pohledu tak úspěšný?

Byl úspěšný? To mi řekněte vy? My jsme v zázemí organizačního výboru denně řešili pracovní záležitosti, neměli jsme možnost sledovat média, která šampionát kladně hodnotila… Ale teď vážně. Pokud je a byl šampionát vnímaný úspěšně, je to rovněž zásluha organizačního výboru, pravidelných porad a hlavně lidí, kteří byli najatí z celé republiky.

Tým má zkušenosti s pořádáním velkých mezinárodních akcí, jakou bylo seniorské MS v ledním hokeji v roce 2015. Musím tady zmínit i skvělou spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS), které jsou vždy nedílnou a důležitou součástí organizačního výboru. Osobně mám velkou radost, že jsme zase fungovali jako tým a podařilo se nám všechny zkušenosti zúročit.

Která pochvala vás nejvíce potěšila?

Já mám vždycky největší radost z toho, když přijdu do vyprodané arény a vidím nadšené fanoušky (směje se). Ale těší mě samozřejmě i to, že se během šampionátu nikomu nic nestalo, nebo, že do našeho regionu zavítaly tisíce zahraničních hostů, kterým chutnalo české pivo.

Obohatil vás nějak juniorský šampionát? Bylo něco, co vás překvapilo?

Určitě ano, ale stejné to je s každým novým projektem, na kterém pracuji. Měli jsme trochu obavu z vánočních svátků, protože tento šampionát se hraje převážně ve svátečním období. I já jsem přemýšlela o tom, jak to budou lidé z kraje vnímat. Přece jen jsme v Česku během svátků zvyklí na rodinnou pohodu, být doma, jezdit po návštěvách. I proto jsme měli obavy, aby lidé na hokej chodili. Zájmem jsme byli nakonec velice mile překvapeni.

Vyplatilo se lidové vstupné pod hranici 300 korun na zápas?

Jednoznačně. Dlouho jsme nad tímto ožehavým tématem diskutovali a debatovali. Kolegové z organizačního výboru z Prahy měli nějaký názor, my místní z našeho regionu rovněž. S ohledem na kupní sílu v kraji Aleš Pavlík (místopředseda ČSLH, pozn. red.) prosadil „lidovou“ cenu. A bylo to klíčové rozhodnutí, které se českému hokeji okamžitě vrátilo. Udělali jsme si totiž ve světě skvělou reklamu!

Co říkáte na kanadské fanoušky?

Výborní. Hraví, veselí a hlavně velice zapálení do hokeje. Šampionát pojali jako dovolenou. Cena vstupného byla pro ně velmi nízká, proto navštívili skoro všechny zápasy a byli zde po celou dobu konání šampionátu. V zámoří je chození na hokej finančně náročné, protože ceny vstupenek na zápasy NHL jsou drahé. I proto rádi jezdí na juniorské šampionáty, kdy kromě hokeje poznávají Evropu. Ještě se mi líbilo to, že na tyto hokejové zájezdy jezdí celé rodiny – prarodiče, rodiče a jejich děti.

Co silvestrovský zápas? Jak jste slavili příchod Nového roku?

Na silvestrovský večerní zápas Česko – Kanada se těšili úplně všichni. Atmosféra byla výborná, hala se otřásala, režie musela tlumit hudbu… Naši sice prohráli, ale hokejová a fanouškovská podívaná to byla velká. Příchod Nového roku jsme slavili v práci, v aréně, o půlnoci jsme si na střídačkách přiťukli šampaňským, pak jsme si dali večeři, někteří mladší kolegové šli na Stodolní a jiní domů vyspat se.

Tušíte, kolik cizinců do regionu během mistrovství zavítalo?

Úplně přesná čísla zatím nejsou známa. Víme ale, že do našeho regionu přijeli dohromady tisíce, resp. desetitisíce cizinců a lidí, kteří nejsou z Moravskoslezského kraje. Jen Kanaďanů tady bylo odhadem kolem pěti tisíc, Rusů asi polovina. Ostatní týmy tady měly necelou tisícovku příznivců.

Máte informaci, kolik se vypilo piva?

Tohle je spíše otázka pro pivovary. Ale myslím si, že se pilo dost. Kanadští fanoušci si naše pivo pochvalovali.

Hodně cizinců spalo i v Polsku…

Ubytovací kapacity mají své limity. V Ostravě zaplnily velké hotely hokejovými týmy nebo novináři, kteří přijeli opravdu z celého světa. Město Třinec nedisponuje velkou hotelovou nabídkou, proto část cizinců, teď to můžu prozradit, že i vedení hokejové federace IIHF, spalo v Polsku. Například ve Wisle, kde je krásně, a je to kousek od Ostravy.

V čem byl největší rozdíl proti klasickému MS seniorů?

Určitě v počtu týmů, protože na seniorském MS startuje šestnáct týmů. Pro sportovní úsek to mohlo být o něco jednodušší, ale pro ostatní sekce se příprava nelišila. Ticketing, komunikaci a marketing musíte dobře připravit a je jedno, jestli je to MSJ nebo „velké“ mistrovství. Nejde to prostě ošidit.

Dají se obě akce srovnat i počtem dobrovolníků?

Bez dobrovolníků by to vůbec nešlo a jsou velmi důležitou součástí každé velké akce. Bylo jich o něco méně než při seniorském MS, a to z jediného důvodu. MSJ se konalo v zimě, takže jsme nezřizovali venkovní fanzónu, proto jsme nepotřebovali tolik lidí. V Ostravě jsme měli zhruba 130 a v Třinci 80.

Muselo vás potěšit, že chvála přišla nejen od výprav týmů a fanoušků, ale třeba také od skautů a dalších hostů…

Dostalo se nám i velkého a osobního poděkování přímo od šéfa IIHF Reného Fasela. Zmínil se, že jsme hokejový národ, hokejové město a že se mu u nás opět velice líbilo. Věříme, že tedy podobně i fanouškům, skautům a všem, kteří šampionát v obou městech navštívili a že si jej užili i přesto, že jejich tým nevyhrál. Jako patriotka z našeho regionu mám radost z toho, že se v Kanadě i v jiných zemích bude o Ostravsku mluvit pozitivně.

Je reálné, že se bude MSJ konat opět někdy v budoucnu v Ostravě?

Šance je vždycky, ale ještě se ani neví, kdy bude další MSJ v České republice. Navíc nejde odhadnout, jaká politická reprezentace bude ve vedení města a Moravskoslezského kraje. Tady si je třeba uvědomit, že bez jejich podpory nejde podobně velké mezinárodní akce organizovat a zvládnout. Konkurence v zemi je obrovská a všichni víme a vidíme, že i v jiných českých městech vyrůstají nové multifunkční komplexy, které budou taky usilovat o pořádání takových akcí. Takže je opravdu hodně předčasné o tom dneska hovořit.

Kdy by mělo být definitivně jasné, že MS seniorů v roce 2024 bude v Ostravě?

V této chvíli je jasné, že se část MS uskuteční opět v Praze. Osobně věřím, že druhým městem bude zase Ostrava. Jsem optimistka! Ale taky dobře vím, že to bude ještě hodně tvrdý zákulisní boj a záležet bude i na mnoha dalších okolnostech.

Jakých konkrétně?Těch věcí je samozřejmě celá řada. Záležet bude na tom, jak dopadnou volby do výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, jaké bude jeho složení. Právě výkonný výbor bude totiž rozhodovat o tom, kde se šampionát kromě Prahy uskuteční. Tak musíme a budeme Ostravě držet palce, aby to zase vyšlo.