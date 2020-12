Zimní stadion v Bruntále do skupiny těch nekrytých. Zápasy či bruslení pod širým nebem mají své kouzlo. Teď v době koronavirové pandemie je navíc hodně vyhledávaný. Důvod je prostý, je brán jako venkovní sportoviště. Hrát hokej tak mohou i amatéři.

Zimní stadion v Bruntále | Foto: Město Bruntál

„Od rána do večera jsme plní,“ řekl vedoucí bruntálských sportovišť Ladislav Blažek. „V době, kdy nebyla pandemie jsme pronajímali zhruba osmapadesát hodin měsíčně, teď toto číslo zvládneme za týden,“ pokračoval šéf bruntálských sportovišť. Ledová plocha je k dispozici od 6.45 do 23.00. „Je to náročné. Mezi jednotlivými pronájmy máme prostor jen patnáct minut na úpravu ledu,“ pokračoval Ladislav Blažek. Zimák v Bruntále mrazí od prvního prosince do osmadvacátého února.