„Měli jsme od Bruntálu nabídku trénovat dvakrát týdně, jednalo by se o úterky a čtvrtky. Máme spolu dobré vztahy, nakonec jsme se ale rozhodli, že do toho nepůjdeme,“ přiznal trenér klubového áčka Martin Mičola. „Je to těžké. Asi bychom do toho šli, kdyby byla nějaká vidina toho, že se krajská liga rozjede. Momentálně je ale jasné, že se v nejbližší době hrát nebude, navíc to vypadá, že se vládní opatření budou naopak zpřísňovat,“ krčí bývalý obránce rameny.

Velkým tématem je nejen v Horním Benešově sportování dětí. Pokud by mohlo trénovat a hrát pouze áčko, mrazit se nebude. „Určitě to tak bude. Stejně to ale podle mě mají i ostatní kluby v soutěži. Mrazit jen kvůli áčku by bylo finančně náročné, navíc kdyby se opět nesmělo hrát a led se znovu rozpouštěl, městu by to asi někdo obil o hlavu,“ uvědomuje si sedmatřicetiletý Mičola, který už v dohrání krajské ligy mužů příliš nevěří. „Nemyslím si, že by se opatření uvolňovala dříve než někdy v únoru. Osobně bych už to asi nechal na další sezonu,“ podotýká hornobenešovský stratég.

Poslední utkání odehráli Benešovští 10. října, kdy prohráli 6:5 po prodloužení na ledě silného Bohumína. Vzhledem k dlouhé pauze se nabízí otázka, zda si někteří hráči na život bez hokeje mohou navyknout.

„Zatím jsem od nikoho nezaznamenal, že by chtěl skončit, nebo něco podobného. Samozřejmě se to ale stát může, hokej kluky stojí dost času, který teď mohou využít jinak. Uvidíme, jak to celé bude dál, nicméně věřím, že se na led vrátíme kompletní,“ uzavřel Martin Mičola.

KRNOV CHTĚL LED KONCEM ROKU

Stejně na tom je i rival z Krnova. „Led nemáme, kluci se připravují individuálně. V plánu bylo, že si na dvaadvacátého prosince blokneme led v Bruntále, ale vzhledem k vládním opatřením, to asi padne,“ řekl trenér krnovských hokejistů Pavel Hulva. „Pokud nezačneme v lednu hrát, soutěž se nerozběhne,“ podotkl zkušený kouč.

Sám momentálně je na brigádě v TEVĚ. „Nějak se živit musím. Tak to prostě je. Mám brigádu,“ řekl s úsměvem.