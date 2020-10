Letní přípravu měl tým vedený trenérem Martinem Mičolou již celkem tradičně především individuální, i když několikrát se Hornobenešovští sešli. „Probíhalo to formou takových srazů, které byly jednou za čas. Zahráli jsme si třeba tenis nebo fotbal. Nijak jsme to nehrotili,“ přiznává Mičola, který v týmu přivítal spoustu nových tváří.

Obranné řady vyztužili Michael Dusík, Radek Tůma, Josef Tichý, Lukáš Vrabel a Petr Prokop. Dusík, Tůma, Vrabel a Tichý mají bohaté zkušenosti s druhou ligou, všichni čtyři navíc už působili i v krajské lize. Nejpestřejší životopis má devětatřicetiletý Prokop, který si před lety ve Vítkovicích a Litvínově vyzkoušel extraligu. Dlouhé roky hrál v Havířově, působil i v Dánsku. V útočných řadách pro změnu svítí jméno Tomáše Poloka, dlouholeté opory Slezanu Opava a v posledních letech Krnova.

„Základním předpokladem pro jejich angažování bylo to, že nám chtěli pomoct,“ myslí si hornobenešovský stratég. „Kluky určitě oslovilo i to, že se snažíme vytvořit pro hokej dobré podmínky, díky čemuž se nemusí zabývat okolníma věcma. Kabina je stmelená, hráči si to mezi sebou řeknou,“ dodává bývalý obránce.

Jednu velkou rybu se Hornímu Benešovu ještě podařilo ulovit těsně před začátkem sezony. Svatyni bude minimálně v úvodních zápasech strážit Michal Wanecki, ještě loni jednička ambiciózního Šumperka. „Je posledním článkem, který se nám podařilo přivést. O Michalovi jsem vůbec nejprve neuvažoval, pro mě to je prvoligový brankář. Nakonec jsem jej ale i díky nově příchozím klukům kontaktoval a domluvili jsme se na spolupráci. Uvidíme, jak dlouho nám vydrží v týmu, samozřejmě jsme domluvení, že může kdykoliv odejít. Doufám, že jeden druhému pomůžeme,“ věří Martin Mičola, který už kádr považuje za víceméně uzavřený. „V útoku bychom se ale ještě posílení nebránili, uvidíme, jak to bude s Davidem Kovalovským, který by pro nás byl terno. Musíme ale být spokojení, přišlo hodně kvalitních hráčů.“

Hornobenešovští v posledních sezonách krajské ligy okupovali spodní příčky soutěže, s příchodem kvalitních a zkušených hráčů je jasné, že letos budou ambice vyšší.

„Při pohledu na náš kádr to je asi jasné každému. Já to ale trochu brdím, ať nepomýšlíme na úplný vrchol tabulky. Výsledky přijdou s tím, jak se bude mančaft sehrávat,“ myslí si Mičola, jehož tým ani letos nesehrál žádné přípravné utkání. Což se možná projevilo i na úvodu sezony. Benešov prohrál 5:3 v Rožnově a 6:3 na ledě béčka Nového Jičína. „V Rožnově bylo vidět, že nám trošku vázne kombinace a přesilovky. Kluci jsou ale natěšení, půl roku se nic nehrálo, takže ambice rozhodně musíme mít vyšší, než v posledních třech letech.“

Velkým tématem posledních dnů a týdnů je prudký nárůst nakažených nemocí Covid-19 a s ní spojená vládní opatření, která zasahují i do sportu. „Bude těžké sezonu dohrát. Nejsem odborník na koronu. Pokud se Covid v týmu vyskytne, tak přijde karanténa, což samozřejmě průběh sezony naruší,“ ví Martin Mičola. Krajská liga má podle něj ovšem oproti vyšším soutěžím jednu velkou výhodu.

„Nemusíme hrát nějakou nadstavbu. Odehraje se první a druhé kolo, nemusí se hrát nějaká utkání útěchy, na to bych se v této fázi vykašlal, důležitější bude dohrát odložená utkání. Poté může být klasické play-off. Problém je v utkáních, která se budou muset dohrávat přes týden, kdy zájem diváků bývá poloviční, což klubům naruší rozpočet. Doufáme, že jich bude co nejméně,“ řekl závěrem trenér hokejového Horního Benešova Martin Mičola.