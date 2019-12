Domácí Orli šli v sedmé minutě do vedení po brance Danga. O pouhou minutu později přidal druhý přesný zásah Petrák a zdálo se, že Orli budou mít utkání pod pevnou kontrolou. Jenže Benešov nepřijel odevzdat kůži lacino. Ve 12. minutě snižoval Vaněk, o vyrovnání se zanedlouho postaral Hejhal. Po dvaceti minutách tak na světelné tabuli svítil stav 2:2.

Ve druhé třetině pokračoval dobrý výkon hostujícího výběru, který ve 34. minutě korunoval vedoucí brankou Hlista.

Jenže domácí si to nenechali líbit a ve třetí třetině zasypala Orlová Benešov čtyřmi góly. Nejprve vyrovnával Mareček, dva přesné zásahy přidal Štefanka. V čase 55:19 dával na 6:3 Rosůlek a vypadalo to, že je hotovo. Benešov se ale nevzdal. Jiskřičku naděje vykřesal Fraš, minutu a půl před koncem vstřelil kontaktní branku Hlista. Benešov to ještě v samotném závěru zkoušel v šesti, vyrovnávací branka ale nepřišla.

„Před zápasem jsem měl velké obavy, protože Orlová se v poslední době vrátila k sestavě, se kterou před dvěma roky hrála na špici,“ hlásil po utkání lodivod Horního Benešova Martin Mičola. „My jsme naopak řešili problémy se sestavou, nebyli jsme nakonec ani ve třech kompletních lajnách, navíc se nám zranil v průběhu lídr obrany Podzimný. Nastavili jsme určitý systém, který jsme plnili. Ve třetí třetině jsme ale doplatili na to, že jsme přijeli s torzem sestavy,“ smutnil Mičola.

ORLOVÁ – HORNÍ BENEŠOV 6:5 (2:2, 0:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 7. Dang (Štefanka), 8. Petrák (Lenomar), 43. Mareček (Korec, Novák), 49. Štefanka, 56. Štefanka (Petrák), 56. Rosůlek – 12. Vaněk (Fraš), 13. Hejhal (Vaněk), 34. Hlista (Krupa), 56. Fraš, 59. Hlista (Krupa, Adamczyk).

Rozhodčí: Čahoj – Tomis, Puczok.

Vyloučení: 2:0. Bez využití. V oslabení: 0:1.

Horní Benešov: Drnda (Tengler) – Podzimný, Volf, Pělucha, P. Adamczyk, Harabiš, Trávníček – Zigmund, Fraš, Vaněk, Berka, Krupa, Dankovič, Hejhal, E. Adamczyk, Adamec, Hlista. Trenér: Martin Mičola.

TOMÁŠ CHALUPA