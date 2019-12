Hokejová krajská liga mužů ve středu nabídne tradiční derby mezi Horním Benešovem a Krnovem. Domácí Benešov má ideální šanci překvapit, Strojosvit čeká na výhru už čtyři utkání. Utkání začíná v 18 hodin.

Hokejové derby mezi Krnovem a Horním Benešovem. | Foto: Michal Pokorný

Horní Benešov by navíc podle všeho měl do utkání nasadit posilu těžkého kalibru. Z německého angažmá se do Česka vrací bývalý hráč Slezanu Opava Michal Mlýnek. „Pokud se nic nepředpokládaného nestane, měl by nastoupit,“ potvrzuje šéf hornobenešovské lavičky Martin Mičola, který by si bezpochyby přál favorita zaskočit. „Krnov se trápí. Jsem zvědav, co s nimi ve středu předvedeme,“ pousměje se.