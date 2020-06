„Už od loňské sezony jsme dresy chtěli obnovit, aby byly modernější,“ prozrazuje úvodem hornobenešovský stratég. „Žádná revoluční změna to ale nebude. Zachována bude bílá, černá a prvky zelené. Chceme, aby to vypadalo, že jsme v roce 2020, protože v současných dresech hrajeme už asi patnáct let. Je už čas na změnu, snad všechno klapne,“ pousměje se Mičola.

Hornobenešovští hokejisté, podobně jako ti Krnovští, už zahájili přípravy na nadcházející ročník. Stalo se již tradicí, že se připravují především individuálně. „Několikrát jsme se sešli na fotbálku nebo tenise. Jinak ale přípravu řešíme individuálně a chceme jít co nejdříve na led. Požadavek už máme daný v Opavě, takže věřím, že nám vyjdou vstříc tak, jak bychom chtěli.“ Přátelské zápasy Horní Benešov v plánu nemá, do krajské ligy vlétne předposlední celek uplynulé sezony rovnýma nohama. „Máme to tak dlouhodobě, za patnáct let, co jsem v Benešově, si nepamatuji, že bychom nějaký přátelák hráli,“ přemítá Martin Mičola, u kterého panuje nespokojenost s tříkolovým modelem, kterým se bude hrát i v příštím roce.

„Sezona už je rozlosována, svaz nám nevyhověl. Byli jsme asi jediní, kteří požadovali, ať je sezona trochu zkrácená a hraje se jen o víkendech, a to dvoukolově. Prosazovali jsme více derby, protože to je pro nás výdělek, přijdou lidi a je to pro všechny zajímavější, nebylo to ale akceptováno.“

Prozatímní kádr Horního Benešova výraznějších změn nedoznal, o případných posilách se aktuálně ale jedná. „Máme něco rozjednáno, konkrétní ale být zatím nechci. Dokud hráč není na ledě, tak to pro mě není hotová záležitost,“ upozorňuje Mičola. „Jsme ale domluvení s Davidem Kovalovským a Jirkou Suchým, což je pro nás důležité.“

Nejistá situace naopak panuje okolo hvězdy hornobenešovského výběru Michala Mlýnka, kterému se nedávno narodil syn. „Bavili jsme se, ale nemám potvrzeno, že by pokračoval. Věřím, že nám pomůže, ale určitě na pilu netlačím. Pokud se rozhodne skončit, tak to samozřejmě budeme akceptovat,“ hlásí bývalý obránce a nynější trenér Horního Benešova Martin Mičola.

Benešov v posledních letech spolupracoval s druholigovou Opavou, kterou v loňském roce úspěšně vedl Pavel Zdráhal. Ten ale zamířil do Havířova a Slezan převzal jeho asistent Aleš Tomášek. Jak to tedy na trase Opava – Horní Benešov vypadá nyní?

„Nějakou dobu jsem to teď neřešil, i když jsem s Jirkou Žůrkem (šéftrenér Opavy, pozn. redakce) v kontaktu byl. Na naši spolupráci ale určitě budeme chtít navázat. Musíme se s vedením Slezanu domluvit. Jednalo by se hlavně o mladé hráče ročníku 98 a mladší. Opavě můžeme nabídnout rozehrání těchto hráčů, o starší se určitě jednat nebude,“ uzavírá Martin Mičola.