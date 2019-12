Trenérovi Krnova Pavlu Hulvovi se výpomoc mladého beka náramně hodila. Vždyť Krnovští v posledních týdnech postrádají několik klíčových beků – ať už se jedná o Galvase, Slavíka, Moslera nebo do konce ledna distancovaného Josefa Tichého.

Adam Zouhar přetáhl přes hlavu dres Strojosvitu po dlouhých letech. „Je to poprvé od šesté třídy, takže to vychází na nějakých sedm let,“ usmívá se talentovaný obránce. „Byl to takový zvláštní pocit. Chtěl jsem ukázat, jaký jsem v Opavě udělal progres, což se mi doufám podařilo,“ doplňuje vzápětí.

Premiéru měl Zouhar pikantní, prvním duelem pro něj bylo prestižní derby na ledě Horního Benešova. „Nejsem ten typ hráče, který by nějak moc hrál do těla, ale nějaký velký problém mi to utkání nedělalo. Vyhrocenější to bylo spíš pro ostatní kluky, někteří to z mého pohledu možná i trošku přeháněli,“ usuzuje osmnáctiletý obránce, který letos už druhým rokem pravidelně hraje druhou ligu.

Odchovanci Krnova byla ve středu dopřána pořádná porce času na ledě, chodil i na přesilovky. „Strašně jsem si to užil,“ vyhrkne Zouhar v nadšení. „Miluju, když hrajeme na čtyři beky, takže mě to strašně bavilo. Pořád jsem byl na ledě, trenér mě dával do přesilovek, byl jsem tam i při hře v šesti. Jsem na tohle zvyklý z opavské juniorky, kde je nás víceméně pořád málo,“ vysvětluje Zouhar.

Mezi druhou ligou a krajským přeborem vidí nejzásadnější rozdíl v rychlosti. „Ten tam určitě je,“ potvrzuje autor jedné druholigové branky.

Opavský Slezan, jehož hráčem je, v letošní sezoně válí. Po dvou nevydařených letech, ve kterých se neprobojoval do play off, je zatím třetí, v sobotu vyhrál 5:1 na ledě druhého Havlíčkova Brodu.

„Myslím si, že je to zásluha toho, jak dřeme. Na každém tréninku je nás dvacet, všichni pro tým dělají maximum. Všichni cítíme, že bychom letos měli být v play off,“ pochvaluje si Adam Zouhar, který zatím neví, kdy zase za Krnov naskočí.

„Záleží to na domluvě s panem Zdráhalem. Zatím to ale vypadá tak, že když bude mít Opava volno, tak bych měl pomoct Krnovu,“ zakončil Zouhar.