Nápaditý fotograf totiž dokázal vše naaranžovat tak, aby to vypadalo, že obrovský kulatý Měsíc nakládá do svého pickupu. Pod jeho příspěvkem jsou už tisíce komentářů. A to jak těch obdivuplných, tak vtipných reakcí. „Je to boží! Ale bude mi chybět, když už ho nebudu vídat. Kde ho schováváš?“ píše například Jan Schmeckpeper. A Linda Taylor Newton trefně podotýká: „Nádherná fotografie, je to perfektní příklad pro ty, kteří se koukají na konspirační teorie… Ale líbí se mi to! Je to prostě rozkošné.“

Nápadité focení přírodních úkazů nebo osob s využitím optických klamů je mezi lidmi velmi oblíbené. Hra s perspektivou dokáže ošálit smysly a zároveň opravdu pobavit. A tak i když umělec může celou fotodokumentací „dokázat“, že měsíc odvezl, my se může dál těšit na jeho přítomnost na noční obloze…