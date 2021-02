Budeme potřebovat: 250 g tvarohu ve vaničce, 3 lžíce mléka, 3 vejce, 3 lžíce rumu, špetka soli, 250 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva

K podávání: zakysaná smetana, oblíbená marmeláda nebo rozvar z ovoce.

Postup: Do misky dejte tvaroh, mléko, vejce, rum, špetku soli a metličkou promíchejte. Přisypte mouku předem promíchanou s práškem do pečivaa spojte v řídké lepivé těsto. Smažte na mírném ohni ve vysoké vrstvě oleje jako klasické koblížky, pěkně dozlatova. Těsto nabírejte po lžicích, stáhněte do horkého oleje druhou lžící. (Pokud by chtěl někdo měřit teplotu oleje, měl by mít kolem 175 °C).

Poté vyjměte z oleje na tác s ubrousky, aby odsály přebytečný tuk. Posypte nebo obalte moučkovým cukrem s vanilkou (v těstě není cukr, takže podle sebe) a ihned podávejte, nejlepší jsou čerstvé. Nejlépe chutnají společně se zakysanou smetanou a marmeládou.



„Rozhodně stojí za vyzkoušení. Dokonale chutnají se zakysanou smetanou a oblíbenou marmeládou nebo rozvarem z ovoce,“ říká Markéta Chovancová.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.