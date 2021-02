Kulaté plody dozrávají od srpna do října a následně se suší, zamrazují nebo zavařují. Brusinky patří mezi nejvýznamnější rostlinné antioxidanty (stejně jako například borůvky). Dále se mohou pochlubit vitaminy A, C a E, vlákninou, železem, vápníkem a draslíkem. Díky svým vlastnostem a obsahu živin pomáhají posilovat imunitu, snižují pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění, příznivě působí na krevní tlak a podporují hubnutí.

Najdete v nich také látky, které jsou schopné vázat se na bakterie a zabránit jejich proniknutí do močových cest, což ocení všichni, kdo jsou k těmto potížím náchylní. Navíc mají jen minimum kalorií, takže si je ani nemusíte vyčítat.

Jak zařadit tuto chutnou superpotravinu do jídelníčku? Snadno! Stačí si vyrobit domácí zavařeninu z čerstvých či mražených bobulí anebo si sušené brusinky na podzim pravidelně přidávat do ranních kaší, smoothie či je přisypat do oblíbených sladkých receptů.

Brusinkové muffiny s mákem a citronovou polevou

Potřebujete 200 gramů polohrubé mouky, 150 gramů třtinového cukru, 150 gramů másla, (změklého), 200 gramů sušených brusinek, 2 vejce, 1 čajovou lžičku prášku do pečiva, 1/2 lžičky jedlé sody, 1/4 lžičky soli, 300 g podmáslí, 60 gramů máku. Na polevu potřebujete: polévkovou lžíci horké vody, 100 gramů cukru moučka, polévkovou lžíci šťávy z bio citronu, sušené nebo mrazem sušené brusinky na ozdobu.

Připravte si velkou mísu, do které prosijte mouku, přidejte mák, prášek do pečiva, sodu, sůl a pořádně promíchejte. V jiné nádobě prošlehejte vejce s cukrem, změklým máslem a podmáslím.

Do tekuté směsi pomalu přimíchejte směs suchou a nechte buďto zpracovat robotem, anebo promíchejte ručně tak, aby v těstu nebyly hrudky. Těstem naplňte formu na muffiny a vložte na 20–25 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.

Než se muffiny upečou, připravte si polevu. Vodu smíchejte s cukrem a citronovou šťávou do husté hmoty. Po vychladnutí muffiny potřete polevou, nakonec můžete ozdobit sušenými nebo lyofilizovanými brusinkami.

Recept na brusinkovou marmeládu

Potřebujete 250 gramů čerstvých brusinek, 200 g třtinového cukru, 1/2 kůry z biocitronu, 200 mililitrů vody, 1 hřebíček.

Brusinky propláchněte v sítku vodou a proberte, špatné bobule vyhoďte. Připravte si hrnec, nalijte do něj vodu a promíchejte ji s cukrem. Přiveďte k varu a přidejte brusinky. Vařte tak dlouho, dokud brusinky nepopraskají, následně ploténku stáhněte na střední plamen a přidejte kůru z půlky bio citronu a hřebíček.

Vařte na mírném ohni zhruba 20 minut za občasného promíchání. Horkou brusinkovou směsí plňte vysterilované zavařovací skleničky, uzavřete a obraťte dnem vzhůru. Zavařeninu servírujte k palačinkám, lívancům, sýrům, masu nebo svíčkové.