Svou důležitost pro mužstvo si Pavel Jeřábek velice dobře uvědomuje. „Zodpovědnost a tlak na sobě cítím. Na jednu stranu jsem rád, že mi to tam padá, ale na druhou stranu to celou dobu nemůže stát pouze na mých gólech,“ ví osmadvacetiletý forvard. „Budu jenom rád, když se gólově přidá i zbytek týmu,“ pousměje se.

Sedm Jeřábkových tref zatím Rýmařovu stačilo na dvě remízy a jednu výhru. Srovnání s bývalým vyhlášeným kanonýrem Davidem Lafatou, který měl vytříbený čich na to, kam se postavit ve vápně, ale odmítá. „Zatím jsem dával góly spíše z různých úniků, byl tam také jiný přímý volný kop nebo penalta. Neřekl bych, že dávám „lafatovské“ branky,“ říká borec, který v mládeži prošel i Opavou.

Své poslední utkání Rýmařov doma nezvládl a podlehl béčku ligové Karviné 1:5. „Zlomová byla asi branka na 1:2, kterou jsme dostali hned v úvodu druhého poločasu. Poté bylo vidět, že Karviňáci jsou profíci a zápas si zkušeně hlídali,“ všiml si postrach divizních brankářů. „Nám navíc momentálně chybí klíčoví hráči Jirka Furik a Honza Kolísek, což se bohužel také projevilo,“ pokrčí Jeřábek rameny.

V loňské sezoně se Rýmařov pohyboval na samotné špici divizní tabulky, letos je zatím výběr Milana Furika po čtyřech kolech až desátý. „Chtěl bych samozřejmě hrát na špici, snad půjdeme nahoru,“ doufá Jeřábek, který si také před začátkem podzimní části nastavil brankovou metu. „Chtěl jsem dát deset branek. Sedm už jich mám a zbývá devět zápasů, takže by se mi to mohlo podařit,“ doufá skromně borec, který branky střílel také v třetiligovém Uničově nebo nedávno i v Rakousku. Kde mu to mimochodem také střílelo, během necelého roku dal osmadvacet branek.

Pokud by Pavel Jeřábek v nastoleném brankovém tempu pokračoval i nadále, dá se čekat, že by mohla přilétnout nabídka z vyšší soutěže.

„Je mi osmadvacet, takže pokud chci ve fotbale ještě něčeho výraznějšího dokázat, mám nejvyšší čas,“ ví nepostradatelný útočník Rýmařova. „Pokud by třeba v zimě byla na stole nabídka z druhé ligy, asi bych do toho chtěl jít. Na druhou stranu jsem momentálně v Rýmařově spokojený, takže to není tak, že bych za každou cenu musel v případě první nabídky odejít,“ uzavírá snajpr Pavel Jeřábek.