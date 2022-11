„Od prvních minut bylo na trávníku vidět, že oba týmy oprávněně patří ke špičce tabulky. Zápas měl svižné tempo. Hlubina z první standardní situace trefila tyč. My jsme taky hrozili ze standardek, ale je pravdou, že jejich bránění nám moc nešlo,“ přiznal na klubovém webu trenér rýmařovského týmu Martin Čechák. „Z jedné jsme dostali gól. Pak naši stopeři špatně vyběhli a my jsme inkasovali druhý gól,“ pokračoval trenér Jiskry. Po půlhodině hry se hosté vrátili do zápasu. „Vyšla nám akce, kdy Filip Köhler parádně vystoupil ze stopera a poslal nádherný míč na Romana Marka, který šel sám na bránu. Nekompromisně proměnil,“ popisoval Martin Čechák.