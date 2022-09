Mobis byl naprosto suverénní, když zvítězil ve všech čtyřech kláních turnaje. „Bylo super počasí, to se hned člověku hraje lépe. Ale hlavně slušní soupeři, díky kterým to byly vyrovnané zápasy. Myslím si, že nakonec rozhodla kvalita, zejména u čtyř našich hráčů, kteří předváděli naprosté top výkony, a celé to potáhli,“ prohlásil kapitán šampionů Ondřej Kutáč.

Taktika hlavně v play-off byla jednoduchá. Vstřelit co nejdříve jeden dva góly a pak hru ze defenzivy kontrolovat. „Povedlo se nám to tak uhrát v semifinále, tak jsme to aplikovali potom i ve finále, a vyplatilo se. Jsme za to určitě rádi,“ oddechl si Kutáč.

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. Mobis Automotive Czech

2. B.PRO CZ

3. GO Steel

4. GMC Tech

5. Apolmont Steel

6. Technické služby Karviná

Úroveň protivníka uznal také jeho poslední soupeř. „Myslím, že kluci hráli dobře. Bohužel nás zasáhly absence, bylo nás málo, protože někteří odpadli kvůli nemocem a tak. Byli jsme oslabeni a možná o to víc se ukázala kvalita těch, kdo nastoupili. Pro nás je druhé místo skvělé,“ byl rád brankář B.PRO Chlebovice Petr Opěla.

„Finále rozhodla kvalita Mobisu. Na hřišti byl jen jeden tým. Hlavně že jsme neudělali ostudu a finále jsme si užili,“ uznal strážce branky chlebovického mužstva, které si polepšilo.

V minulých dvou ročnících obsadilo vždy třetí příčku. Nyní se tak posunul o stupínek výš. „Co víc si můžeme přát?“ usmál se Opěla.

Vítězům víc než soupeři vadil jiný faktor. „Přestávky mezi zápasy,“ podotkl Ondřej Kutáč. „Přece jen člověk čeká a vychladne. Pak vás bolí nohy, je těžké se do toho zase dostat. Ale to tak prostě bývá, s tím nic neuděláte. Herně si ale myslím, že vše bylo v pohodě,“ pochvaloval si.

Nyní čeká Mobis měření sil v rámci celé republiky. Místo konání bude teprve určeno. „Rozhodně se těšíme,“ uzavřel Kutáč.

Na dalších příčkách se umístily celky GO Steel Frýdek-Místek, jenž porazil v bitvě o umístění GMC Tech Baška. Střetnutí o páté místo patřilo Apolmontu Steel Ostrava, když si poradili s Technickými službami Karviná.

VÝSLEDKY:

Skupina A: Apolmont Steel – Mobis Automotive Czech 3:6, Mobis Automotive Czech – GMC Tech 3:2, Apolmont Steel – GMC Tech 0:2. Pořadí: 1. Mobis Automotive Czech 6, 2. GMC Tech 3, 3. Apolmont Steel 0.

Skupina B: B.PRO CZ – GO Steel 3:3, GO Steel – Technické služby Karviná 8:0, B.PRO CZ – Technické služby Karviná 9:0. Pořadí: 1. B.PRO CZ 4, 2. GO Steel 4, 3. Technické služby Karviná 0.

O 5. místo: Apolmont Steel – Technické služby Karviná 7:2. Semifinále: GO Steel – Mobis Automotive Czech 1:4, B.PRO CZ – GMC Tech 5:2. O 3. místo: GMC Tech – GO Steel 1:2. Finále: Mobis Automotive Czech – B.PRO CZ 4:1.