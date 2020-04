Vyzkoušel si několik angažmá a nebylo jich zrovna málo. Začal v Krnově, kopal v Opavě, Vítkovicích, Brně, Zaprešici, Frýdku-Místku, Hlučíně, Karviné, Petřkovicích a nyní v Bohumíně. „V Bohumíně jsem spokojený, fotbal mě tam uspokojuje. Co půl roku si s vedením sedneme a řekneme, co a jak,“ prozrazuje Halaška.

Na změnu dresu nepomýšlí. „Nějaká nabídka se vždy objeví, a to i z třetí ligy. Ale už se nechci nikam honit,“ přiznává autor dvou prvoligových branek. S manželkou Petrou a téměř ročním synem Tomáškem našel rodinné zázemí v Chuchelné. „Máme postavený baráček, vše se nyní točí kolem malého. Už ho pomalu seznamuji s míčem,“ řekl hrdě.

Jak již bylo zmíněno, Milan Halaška kope fotbal v divizním Bohumíně, někdo může namítnout, že je to málo. Byly doby, kdy patřil na soupisku ligového Brna a v barvách Zbrojovky střihl jedenáct zápasů v nejvyšší soutěži. „Někdy je mi z toho smutno, ale tak to asi mělo být. Ligu jsem si vyzkoušel, a i když jsem plánoval, že v profi fotbalu vydržím déle, ničeho nelituji,“ říká s odstupem času Milan Halaška.

Jeho bezesporu nejlepší štací bylo angažmá v Opavě, kde strávil šest let. „Opava je mou srdeční záležitostí. Na její fanoušky nejde zapomenout. Fandím jí a budu vždy fandit. Věřím, že kluci ligu udrží, protože ta do Opavy patří,“ vyznal se rychlonohý fotbalista. Na zápasy nyní chodí do Městských sadů jako divák. „Pokud mi to čas dovolí, rád na fotbal vyrazím. Teď na jaře jsem chtěl vzít poprvé i malého, ale vidíte, co se stalo. Koronavirus nám vše zavřel,“ povzdechl si dvaatřicetiletý fotbalista.

S fotbalem začínal v rodném Krnově, který nyní hraje krajský přebor. „Jsem v kontaktu jak s předsedou panem Korabou, tak trenérem Santariusem. Navíc tam mám i hodně kamarádů. Fotbal dělají dobře, je to vidět i na výsledcích. Líbí se mi, že dávají šanci mladým,“ je sympatické Halaškovi. A jeho případný návrat do rodného klubu? „Možné je všechno, nevylučuji to,“ pousmál se místní rodák.

Byť hrají fotbalisté Krnova pouze kraj, divácké návštěvy jsou více než slušné. „Krnov vždy bylo sportovní město. Fotbal i hokej táhnou a to je jenom dobře. Třeba na hokej jsem chodil v Krnově strašně rád,“ končí povídání Milan Halaška.