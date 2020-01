O dvě postupová místa bojovaly tři postoupivší týmy z okresních kol na Opavsku a Bruntálsku. Systémem každý s každým se utkaly o dvě postupová místa opavské týmy TJ Otice, FK Kylešovice, TJ Vítkov a bruntálské Jiskra Rýmařov, FC SO Bruntál a TJ Světlá Hora.

Opavskou komisí mládeže výborně připravený turnaj přinesl v průběhu dne velmi zajímavá a vydařená utkání velmi kvalitní úrovně. Po náročných bojích se z vítězství v turnaji a postupu do finále „Poháru VV MS KFS“ radovali zcela po zásluze fotbalisté Jiskry Rýmařov, kteří všechna svá utkání vyhráli.

Do třineckého finále, které se uskuteční 1. března, je doprovodí druhý v pořadí TJ Vítkov, který nezvládl pouze utkání s Rýmařovem.

Rozhodně nezklamali ani zbylí účastníci turnaje. Herně dobré a vyrovnané výkony odváděl celkově čtvrtý FC SO Bruntál. Nadějné výkony předváděli také mladí fotbalisté Světlé Hory.

„Chtěl bych poděkovat KM OFS Opava za výborně připravený turnaj a také našim účastníkům z okresu Bruntál, kteří náš okres dobře reprezentovali. Jiskra vítězstvím potvrdila svou kvalitu a ambice. V silné konkurenci se rozhodně neztratil ani FC SO Bruntál a bojovná Světlá Hora“, řekl po skončení předseda KM OFS Bruntál Jiří Stanovský.

Výsledky Poháru VV MS KFS: Vítkov – Kylešovice 8:1, Vítkov – SO Bruntál 4:1, Vítkov – Otice 4:1, Vítkov Sv. Hora 7:2, Vítkov – Rýmařov 2:5, Kylešovice – SO Bruntál 3:6, Kylešovice – Otice 4:1, Kylešovice - Sv. Hora 1:4, Kylešovice – Rýmařov 3:4, SO Bruntál – Otice 3:4, SO Bruntál – Sv. Hora 3:1, SO Bruntál – Rýmařov 4:5, Otice – Sv. Hora 3:2, Otice – Rýmařov 2:6, Sv. Hora – Rýmařov 1:8.