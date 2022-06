Zdroj: FK Krnov

Sám se pak v ve druhém poločas objevil na hřišti. „Šlo o sázku s kluky. Nevěřili mi, že dám gól. Budou to mít hodně drahé,“ smál se hostující kouč. Na hřiště se vyslal v 67. minutě a o minutu později se radoval ze vstřeleného gólu. „Dostal jsem dobrou přihrávku od Adama Teichmanna a balon jsem protečoval do brány. Kluci chtěli ukázat, jak se to dělá, tak jsem jim to předvedl,“ zakončil Gustav Santarius.

Čeladná – Krnov 1:10 (1:6)

Branky: 42. Kahánek, 10. Havlíček, 15. a 17. Váňa, 28. Swiech, 33. Sklenařík, 39. Hrubý, 55. Tümmler, 64. Miškev, 68. Santarius, 72. Macík. Rozhodčí: Tabašek – Písečný, Kret. Diváci: 162.

Krnov: Řeháček – Zavadil, Swiech, Tümmler, Havlíček – Kolbasa – Sabo (52. Teichmann), Macík, Hrubý (62. Tomášek) – Váňa (67. Santarius), Sklenařík (52. Miškev). Trenér: Gustav Santarius.