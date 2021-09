/KAM ZA FOTBALEM/ Účastník fotbalové divize z Bruntálu je ve formě. Z posledních dvou zápasů vytěžil šest bodů. V nedělí ho čeká nadmíru těžký soupeř, a to vedoucí Frýdlant.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.