„Jsme rádi, že jsme se rozloučili s domácími diváky vítězstvím. Hlavně mě to těší za Ondru,“ usmíval se domácí kouč Gustav Santarius. „Přišlo hodně lidí, bylo to prostě krásné,“ usmál se kouč, který už Krnov vede čtyři roky. Do pětadvacáté minut byly k vidění hned tři góly. Nejvíce se tleskalo ve 26. minutě. Sudí Ochodek nařídil penaltu po faulu na Váňu. Míč si vzal právě Bartoníček a nedali Minaříkovi šanci. „Původně jsem chtěl zakončit po panenkovsku. Ale nakonec jsem si to rozmyslel, protože kdyby mi ji chytil, byl bych za blázna,“ usmíval se Ondřej Bartoníček.