Na palubovce bruntálské sportovní haly to občas i zajiskřilo emocemi, ale rozhodčí Macrienanu a Barčík dokázali situace bez potíži zvládnout.

O vítěze se bojovalo až do samotného konce, pohár nakonec nad hlavy zvedli borci z Rýmařova před celkově druhým FC SO Bruntál a třetím FK Krnov.

„Rozhodně nezklamali ani zbylí účastníci turnaje včetně posledního mladě složeného Vrbna, kteří předvedli výborné výkony,“ řekl za organizátory Jiří Stanovský. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Tomáš Palys z Jiskry Rýmařov, pozornost svými výkony na sebe upoutala a cenu pro nejlepšího brankáře turnaje si odvezla do Vrbna pod Pradědem letos teprve čtrnáctiletá Klára Vondrová a se sedmi góly se stal kanonýrem Josef Blatný z FC SO Bruntál.

„Viděli jsme dnes pěkný turnaj a po delší době i dobře obsazený našimi vlastně nejlepšími týmy okresu. Odpovídala tomu i kvalitní úroveň turnaje, za což musíme účastníkům poděkovat“, řekl po skončení Jiří Stanovský.

Jan Šimek

Výsledky:

Juventus – S. Hora 1:3, Juventus – Karlovice 2:2, Juventus – Vrbno 4:14, Juzventus FC SO 0:0, Juventus – Rýmařov 2:1, Juventus – FK Krnov 1:2, S. Hora – Karlovice 4:0, S. Hora – Vrbno 6:0, S. Hora – FC SO 1:3, S. Hora – Rýmařov 0:2, S. Hora – Krnov 5:6, Karlovice – Vrbno 2:1, Karlovice – FC SO 3:5, Karlovice – Rýmařov 0:6, Karlovice – Krnov 1:6, Vrbno – FC SO 1:4, Vrbno – Rýmařov 0:8, Vrbno – Krnov 0:6, FC SO – Rýmařov 2:3, FC SO – Krnov 3:1, Rýmařov – Krnov 4:1. Pořadí „O přeborníka OFS“: 1. Rýmařov – 15, 2. FC SO – 13, 3. FK Krnov – 12, 4. Světlá Hora – 9, 5. Juventus – 8, 6. Karlovice - 4, 7. Vrbno – 0. Pořadí v „Poháru VV MS KFS“: 1. Rýmařov – 12, 2. FC SO – 10, 3. Světlá Hora – 9, 4. Juventus – 8, 5. Karlovice 4, 6. Vrbno – 0.



RÝMAŘOV - Adam Přecechtěl, Jakub Ujfaluši, Roman Maněk, Matěj Němec, Tomáš Palys, Tomáš Furik, Filip Kohler,Ondřej Hrabina, Kryvda Oganes, Milan Křepelka. Trenér Martin Čechák.



SVĚTLÁ HORA - Filip Hajný, Radim Šedo, Zdeněk Entner, Marek Jelínek, Michal Hurajt, Michal Černohorský, David Mička, Rostislav Bendík, Michal Kováč, trenéři Jiří Kotlár a Aopis Šimčík.



FC SO BRUNTÁL - hráči Marek Kučera, Tomáš Prosecký, Roman Cápek, Daniel Dvořák, Tadeáš Rožnovský, Radim Kovář, Tomáš Unverdorben, Daniel Dolanský, Josef Blatný, trenér Mojmír Kučera



JUVENTUS BRUNTÁL - Jakub Tisoň, Adrian Mika, Andreas Mika, Jindřich Suchý, Dan Kuběna, Krištof Dvorský, Štefan Korch, Tonda Glac, Vojta Petrovský, trenér Jindřich Suchý.



KRNOV - Matěj Tabach, Jan Volný, Patrik Sovadina, David Hoško, Lukáš Gramel, Kamil Košťialík, Denis Hás, Adam Snokort, Daniel Fiala, Hynek Varyš, Roman Bernát, Jiří Toška, trenéři Erik Belej a Vladimír Dehner.



VRBNO - Klára Vondrová, Lukáš Klus, Nikos Sideras, Matěj Řaháček, Jakub Kocián, Vladimír Hlaváček, Daniel Gorniak, Tomáš Rybár, Carlos Galař, Jaromír Šmach, trenér Tomáš Dorna.