Ve sledu událostí to žádná výhra není. „Bohužel situace je taková, že pokud hrajete s ligistou nebo druholigistou, musíte mít COVID test a to je problém,“ poznamenal trenér Rýmařova Milan Furik. „Nejde o levnou záležitost,“ povzdechl si trenér Jiskry Milan Furik.

V průměru se pohybuje cena jednoho testu okolo dvou tisíc korun. Podrobit se mu musí všichni, kteří budou uvedeni v zápise o utkání. Z fotbalového svátku se tak stává velký problém. Navíc svou roli sehraje i počet diváků na stadionu.

„Není to příjemné. Chcete pozvat sponzory, udělat atraktivní zápas pro fanoušky, takhle všechno padá. Není to dobré,“ přiznal Milan Furik. Obdobně na tom budou další kluby z nižších soutěží, které postoupí do druhého kola. Už teď je jasné, že pohár bude pro ně na rozdíl od minulých sezon prodělečnou záležitostí.