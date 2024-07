„Pořádně jsme si to s kluky užili. Je třeba fandit mi mladým. Jsou to talenti. Byly to pěkné zápasy. Třeba se někdo z klukům objeví v budoucnu i v lize,“ má jasno Džeky. „Pořadatelé zvládli celou akci na jedničku s hvězdičkou. Vyhrál sice Rýmařov, u mě ale zvítězili všichni,“ podotkl známý fanoušek.

Konečné pořadí: 1. Rýmařov, 2. Krnov, 3. Velké Heraltice, 4. Karlovice, 5. Osoblaha, 6. Jindřichov, 7. Chomýž, 8. Široká Niva, 9. Vrbno pod Pradědem.

Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Jan Gasidlo z Karlovic, cenu pro nejlepšího střelce si odnesl dvanácti gólový Miroslav Matoušek z vítězného Rýmařova. Z hráčů se nejvíce líbili Matěj Vrbický z Velkých Heraltic a Jan Kotlár z Osoblahy.