Vděčit za to Krnovští mohou především skálopevné defenzivě. Žluto-modří v patnácti utkáních inkasovali pouze osmnáctkrát, tři z těchto branek navíc obdrželi u „zeleného stolu“, u kterého se kvůli šesti střídáním změnila výhra 1:0 na porážku 0:3.

„Je obdivuhodné, jak to mladí kluci vzadu zvládají,“ pochvaluje si lodivod FK Krnov Gustav Santarius mladší.

Ten krnovský celek převzal před začátkem loňské sezony. V té se se svými ovečkami bál o záchranu do posledních kol, letos prohání ty nejlepší. To samozřejmě neuchází ani pozornosti movitějších klubů. „Nabídky jsou, ale věříme, že minimálně do léta kádr udržíme pohromadě,“ doufá Santarius.

Po podzimu máte 28 bodů, když si vzpomeneme na loňskou sezonu, tak to asi čekal málokdo…

Určitě. Podzimní část bych rozdělil do dvou bloků. Z mého pohledu jsme od prvního do osmého kola měli hodně nevyrovnaných výkonů, hledali jsme optimální sestavu a dopláceli na nezkušenost. Máme jedno z nejmladších družstev v soutěži, což bylo znát.

Ve zbytku soutěže už si všechno sedlo a začali jsme to potvrzovat i na hřišti. Sedm zápasů v řadě jsme vyhráli se skóre snad 19:1, až v posledním kole jsme remizovali, hráli jsme ale od třicáté minuty v desíti a inkasovali jen z penalty. Tato série byla až na kontumaci s Břidličnou, která jde za mnou, protože jsme šestkrát střídali, perfektní. Když to shrnu, tak jsme čtvrtí bez porážky venku. Nebýt kontumace, tak jsme dokonce druzí, takže v klubu panuje maximální spokojenost.

Změnili jste přes léto něco, nebo je to jen díky tomu, že je mužstvo zkušenější?

Do mužstva se posunuli dorostenci Matějíček, Klepáček a Kolbasa, kteří postupně nastupovali. Zmínit musím i Tümmlera, který loni jen sbíral zkušenosti. Každým zápasem byli zkušenější a postupně se stávali čím dál tím platnějšími.

Celková atmosféra v klubu se asi s minulým rokem nedá srovnávat…

To vůbec, loni jsme se do poslední chvíle klepali o záchranu, takže jsme si přáli, ať letos máme bodů co nejvíc. Můj tajný cíl byl, že bychom se mohli pohybovat okolo pátého místa, ale stejně jsem překvapený, jak si to sedlo a jak nám to šlo. Máme nadstandardní kabinu, kluci vytvořili skvělou partu. To dělá strašně moc.

Který zápas byl na podzim z vašeho pohledu tím vůbec nejpovedenějším?

Určitě bych vypíchl zápas v Bílovci. Byl to jediný zápas, ve kterém nám vypadlo více hráčů, bylo jich čtyři nebo pět. Víceméně hráli jenom mladí, kteří to perfektně odmakali, a vyhrálo se 1:0. Tím se do podvědomí starších dostalo to, že mladí můžou hrát, a vytvořila se díky tomu zdravá konkurence. Od té doby celé mužstvo šlapalo.

Když pomineme kontumaci s Břidličnou, tak jste inkasovali jen 15 branek a máte nejlepší obranu v celé soutěži…

Hodně se na to zaměřujeme. Jsem překvapený, že to kluci vzadu takhle zvládají. Když se na to podíváte, tak Matějíček má 18, Macík 21, Tümmler 21, jedinými zkušenějšími jsou Šimčík s Burianem, ale ti vzadu jen alternují. Není to ale jen o obraně, začíná to už od útočníků. Víme, že se na gól strašně nadřeme, takže musíme být dobří vzadu.

Přitom jste ale v létě přišli na stoperu o Houdka. Čekal jste, že jej Macík s Tümmlerem nahradí až tak dobře?

O Macíkovi jsme věděli, že je to na krajský přebor nadstandardní hráč. U Tümmlera jsme to vůbec nečekali, i když jsem s ním na stopera počítal, poslední loňské kolo už tam hrál a Houdek byl nahoře. Hodně mě ale i tak překvapil, na to, že hraje na tak důležité pozici, si vedl velmi dobře.

Trošku se ovšem trápíte v koncovce, je to jedna z hlavních věcí, na kterých budete v zimě pracovat?

My se na ni zaměřujeme celou dobu (pousměje se). Na tréninku kluci šance proměňují, ale v zápasech jim ještě chybí zkušenosti, které prostě nejdou ničím nahradit. Každý trénink se zaměřujeme na střelbu, zakončení, pak ale přijde v utkání tlak fanoušků, tíha okamžiku a neproměňujeme. Dáme v utkání jednu šanci, když se zadaří, tak dvě. Je to určitě největší slabina našeho týmu. Chodíme sami na gólmana, stojíme sami před brankou, ale prostě to nedáváme. Zatím kluci nejsou tak psychicky odolní, musíme si na to ještě asi nějakou dobu počkat. Je to škoda, mohli jsme v tabulce být ještě výš.

O kontumaci s Břidličnou toho bylo napsáno až až. Zeptám se na prohlášení klubu, ve kterém stálo, že už se situace nikdy nebude opakovat. Jaké kroky jste učinili?

Nemáme na lavičce vedoucího, jsem tam víceméně sám, proto bude od jara na lavičce Panajotis Melios, který bude mimo jiné dohlížet i na počet střídání, aby se nám stejná chyba neopakovala.

Co říkáte na výkony Martina Saba? Ve třiceti je z něj tahoun mužstva, nejlepší střelec…

Spolu s Ondrou Bartoníčkem jsou to pro mě na hřišti takové pravé ruce, oba jsou velmi zkušení. Ondra nám do hry vnáší klid, upozorňuje spoluhráče, do jakého se mají posunout prostoru, abych já nemusel přes celé hřiště křičet, dobře čte hru. Martin je pro změnu výborný směrem dopředu, je jedním z mála, kteří umí vyřešit situaci jeden na jednoho, dává branky. Oba dva jsou pro nás extrémně důležití, mladí se od nich mohou učit. Musím zmínit také to, že jsou to skvělí kluci povahově, mladým pomáhají, jak se dá.

Váš úspěšný podzim určitě zaznamenaly i větší kluby, registrujete nějaké nabídky na hráče? Jak těžké bude současný kádr udržet?

Nabídky z vyšších soutěží mají už teď, opravdu hodně lidí si všimlo, s jak mladým kádrem hrajeme, někteří kluci jsou dokonce pořád v dorosteneckém věku. Udržet je bude složité, nicméně jsme měli schůzku, a co jsme se bavili, tak jsou všichni spokojení a chtějí zůstat. Musela by asi přijít nabídka třeba ze třetí ligy, jinak bychom současný kádr měli udržet minimálně do léta. Žádný odchod prozatím neregistrujeme.

Na jakých postech byste naopak chtěli současný kádr doplnit?

Béčko nám vede krajský přebor. Snažíme se tam cpát dorostence, aby si tam okusili dospělý fotbal, protože dorostenecká soutěž není tvrdá. Aktuálně tam máme záložníky na postech, které bychom chtěli rozšířit v áčku. Pokud bychom posilovali zvenčí, tak by se nejspíše jednalo o stopery nebo útočníky. Na obou pozicích totiž máme pouze dva hráče.

Kdy vám začíná příprava na jaro?

Začínáme 28. ledna, celkem odehrajeme v přípravě 8 zápasů. Jinak budeme mít klasické tréninky, pan Melios bude mít navíc na starost tréninky v posilovně.

Dá se na jaře současná čtvrtá příčka ještě vylepšit?

Sám jsem na to zvědavý, samozřejmě bych si to přál. Důležité bude sebevědomí mladých kluků, aby si náhodou nemysleli, že všechno půjde samo. Chytřejší budeme v polovině jara, ale když jsme si to takhle krásně uhráli, tak bych pozice nechtěl ztratit. Několikrát jsem zažil, že mladí kluci vyletěli nahoru, pak to ale nezvládli. Budu na to hráče upozorňovat, uvidíme, jak se s tím poperou dál.