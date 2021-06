„V Oldřišově jsme zaslouženě prohráli. Dostali jsme facku, kterou jsme potřebovali,“ přiznal zkušený trenér. „První poločas nám vůbec nevyšel. Bylo to z naší strany bez důrazu. Soupeř šel do tříbrankového vedení a mohl klidně vést i větším rozdílem. Po přestávce jsme se zlepšili, ale více než jeden gól se nám vstřelit nepodařilo,“ podotkl Petr Souček. O jedinou branku Břidličné se postaral Adamovský.

Břidličná momentálně trénuje dvakrát týdně. „Jeden trénink mají k tomu kluci na běhání podle aplikace,“ doplnil kouč. Přípravu budou mít Kovohutě do jedenáctého června. Pak bude následovat čtyř týdenní volno. „Chtěli jsme do pauzy odehrát ještě jedno utkání. Domlouváme se s Velkými Heralticemi,“ prozradil.

Co se týká hráčského kádru, tak spadnutí je příchod Daniela Dydowicze. „Ve středu zálohy sice máme přetlak, ale Daniel by byl velkou posilou. Radí bychom ještě přivedli někoho do defenzívy. Právě na obranné fázi chceme zapracovat. Dostáváme hodně gólů, což je naším velkým problém. Máme totiž hodně ofenzivně laděný tým,“ zakončil Petr Souček.

Oldřišov – Břidličná 3:1 (3:0)

Branka Břidličné: Adamovský.

Břidličná: Zifčák – Dvořák, Berger, Čanecký – Simichanidis, Ficek, Ondra, Rolný, Češek – Hellebrand, Adamovský – Klement, Hoffmann, Hradil. Trenér: Petr Souček.