Pár měsíců bez fotbalu mu ale ukázalo, že mu začal jeho milovaný sport chybět. „Sice trénuji kluky v Opavě, ale ale hraní mi začalo chybět. Končit ještě nechci,“ přiznal Tomáš Mrázek, který v minulosti vedl alee Opavy a Hradce Králové, kopal taky za Žižkov, Táborsko, Třinec, Púchov nebo Vítkovice.

Momentálně je hráčem Lichnova, který postoupil do I. B třídy. „V Lichnově dělá fotbal můj kamarád z dětství. Slíbil jsem mu, že na závěr kariéry si přijdu za Lichnov pár zápasů zahrát,“ pousmál se Tomáš Mrázek.

Nabízí se otázka, co angažmá v rodném Krnově, který postoupil do divize. „Bylo by hezké si zahrát na závěr kariéry za mateřský klub. Divize je ale slušná soutěž, musíte v ní více trénovat, a to bych asi s práci a trénováním v Opavě nedokázal skloubit. Člověk musí být soudný,“ podotkl šestatřicetiletý fotbalista.

A jak tedy vidí svou budoucnost? „Ideální byl byl krajský přebor nebo I. A třída. Musí mi ti dávat smysl a radost z fotbalu,“ zakončil Tomáš Mrázek.