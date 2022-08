„Stála proti nám velká kvalita a zároveň velká výzva,“ řekl úvodem trenér Bruntálu Martin Kotala, který do hry nasadil i novou posilu, a to Matěje Pokorného z Lichnova. „Věděli jsme, že musíme pracovat dobře do defenzivy, což se stalo. Kluci velmi dobře bránili. Obranu skvěle dirigoval Ondra Kušnír. Je to fotbalista s neskutečným přehledem. Musím ale pochválit celý tým. Věděli jsme, že kdybychom brzy inkasovali, byla by to voda na soupeřův mlýn,“ podotkl šéf bruntálské lavičky. „Snažili jsme se hrát na brejky,“ dodal.