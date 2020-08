Ten si podle svých slov nechal celou záležitost pečlivě prověřit u primátora Ostravy Tomáše Macury, kterého požádal, aby se do celé věci vložil. Děti prý nemohou být rukojmí podnikatelů. Babiš to sdělil na svém oficiálním facebookovém profilu.

„Je nepřijatelné, aby rukojmími a obětmi sporu fotbalových bafuňářů byli sportující děti. Ze své pozice nemohu do konfliktu vstupovat. Pan Macura však o problému ví a slíbil mi, že to bude řešit a já věřím, že to vyřeší,“ řekl Andrej Babiš.

Deník již požádal o vyjádření samotného primátora Ostravy Tomáše Macuru, a to prostřednictvím tiskové mluvčí Andreji Vojkovské, na reakci čeká.

Podívejte se na video jednoho z rodičů a reakci premiéra Babiše

zdroj: facebook.com/Andrej Babiš