„Hráče jsem v kabině nabádal k tomu, že musí být trpěliví. Jenomže druhý poločas se odehrával ve stejném módu, jako ten první,“ poznamenal Santarius. Tomu nakonec vyšlo skvěle střídání. Do hry poslal Holčáka, Václavka a Zavadila. Tato trojice nakonec vypracovala jediný gól zápasu. Holčák poslal balon za obranu, toho se zmocnil Václavek, nahrál pod sebe na Zavadila, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě. „Pro nás velmi cenné vítězství. Moc si ho vážíme, vůbec se nerodilo lehce,“ zakončil Gustav Santarius.

„Přijel k nám dobře organizovaný soupeř, který hrál dobře zezadu. My jsme měli velký problém dostat se do jeho šestnáctky,“ přiznal krnovský trenér Gustav Santarius. „Za celý první poločas jsme si vytvořili jedinou šanci. Soupeř měl čtyři nebezpečné brejky,“ řekl trenér ještě k první půli. Zmiňovanou možnost měl Michálek.

