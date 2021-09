„Moc nám to nešlo. V naší hře byla cela řada nepřesností,“ přiznal po utkání kouč Břidličné Petr Souček. „Orlová byla zalezlá a čekala na brejky. My jsme v prvním poločase nějaké šance měli, ale nic jsme z nich nevytěžili,“ povzdechl si kouč Kovohutí. Tu největší měl Rolný, který se snažil přehodit brankáře Bučka. Bývalý gólman Baníku ale tento pokus zlikvidoval.

Branky začaly padat až po přestávce. Orlová si během dvaceti minut druhé půle vytvořila dvougólové vedení. „My jsme hráli, soupeř dával góly. Nám se podařilo vstřelit kontaktní branku a vypadalo to, že jsme ve hře. Bohužel hostům vyšel další brejk a bylo to 1:3. My jsme sice snížili. Ondrou v závěru trefili tyč, vyrovnat se nám nepodařilo. Musím ale uznat, že Orlová vyhrála zaslouženě,“ zakončil Petr Souček.

Břidličná – Orlová 2:3 (0:0)

Branky: 65. Papuga (vlastní), 88. Adamovský (penalta) – 49. Zach, 60. Nowinski (penalta), 80. Renta. Rozhodčí: Levinger – Priesol, Godfryd. ŽK: Češek, Dydowicz, Ficek – Renta, Jurček. Diváci: 150.

Břidličná: Zifčák – Mohyla (62. Hoffmann), Jiřičný, Machalický, Češek – Ficek (82. Janáč), Dydowicz, Berger, Ondra – Rolný, Adamovský. Trenér: Petr Souček.