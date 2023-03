Zdeněk Partyš už v zimní přestávce jednu změnu udělal. Jako trenér skončil na vlastní žádost v Bohunicích. Dostal totiž nabídku trénovat rezervu Slezského FC Opava. „Nabídka z Opavy je pro mě výzvou. Tým hraje o postup, navíc bydlím v Opavě a je to klub mého srdce. Proto jsem se rozhodl nabídku přijmout,“ vysvětloval bývalý hráč brněnské Zbrojovky, v jejímž dresu ochutnal i první ligu.

Horní Benešov čeká odveta. Musíme se vrátit k poctivé hře, má jasno Mičola

Vedle trénování stále ještě aktivně hraje, a to za Město Albrechtice. V týmu nováčka I. A třídy patří ke klíčovým postavám. Nicméně u mužstva skončil Antonín Mura, manažer a trenér v jedné osobě. Jeho další kroky vedly do Rapotína. S ním do stejného klubu zamířily i opory Machalický s Kováčem.

Nabídku na změnu dresu dostal právě i Zdeněk Partyš, další klíčový borec sestavy. „Oslovil mě pan Hrubý z Mokrých Lazců. Hrají stejnou soutěž jako Albrechtice. Navíc to mám kousek do Opavy, takže by mi odpadlo dojíždění,“ poznamenal Partyš, který v minulosti patřil k velkým oporám Slezského FC Opava ve druhé lize.

Nicméně i přesto ale dres měnit nehodlá. „Panu Hrubému jsem poděkoval, s tím, že se můžeme vrátit jednání v létě. Vnitřně cítím k Albrechticím dluh. Když jsem byl zraněný, hezky se ke mně lidi v klubu zachovali. Teď když skončili Machalický s Kováčem, potřebuje tým pomoci. Jaro tak odehrají v Albrechticích,“ zdůraznil Zdeněk Partyš.