„Situace není vůbec dobrá,“ přiznal hrající trenér Michal Kovář. „Nemáme hráče, trénujeme v úzkém počtu, dokonce jsme zrušili i přípravné zápasy. Neodehráli jsme ani jeden,“ podotkl bývalý bundesligový obránce. Samotný Kovář intenzivně shání hráče. „Oslovili jsme celou řadu kluků, ale v dnešní době není jednoduché hráče sehnat. Myslím si, že problémy nemá jenom Fulnek,“ poznamenal Michal Kovář, který si ve fulneckém dresu zahrál i druhou ligu. Jeho úvahy jsou správné. Do jarní části nenastoupí už dva týmy z kraje. Jedná se o Dolní Benešov a Tísek.

Michal Kovář zbraně neskládá. „Ještě ni nebalíme. Chceme soutěž za každou cenu dohrát. Děláme všechno proto, abychom do prvního jarního kola nastoupili,“ řekl hrající kouč. Do jarních bojů by měli naskočit fulnečtí devatenáctého března, kdy na domácím trávníku hostí od patnácti hodin favorizované Kobeřice.

Problémy ve Fulneku jsou dlouhodobějšího charakteru. Kvůli malému počtu hráčů dokonce neodcestoval k zápasu v Petřvaldu na Moravě. Utkání bylo nakonec zkontumováno ve prospěch domácího výběru.

V tabulce patří celku trenéra Michala Kováře patnáctá příčka, když ze šestnácti utkání vydoloval devět bodů. Pozitivem fulneckého příběhu je fakt, že v klubu funguje mládež.