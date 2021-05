To, co už se delší dobu zdálo nevyhnutelné, se stalo skutečností. Amatérské fotbalové soutěže se ani v sezoně 2020/21 nejspíše neodehrají. Některým klubům tak odpadají starosti se záchranou, naopak v Krnově smutní. Svěřenci trenéra Gustava Santariuse totiž měli sezonu dobře rozehranou a na jaře se chtěli pobít o postup.

Marek Koraba | Foto: Extrenista

„Je to pro nás zklamání. Celou zimu jsme věřili, že se stihne na jaře dohrát alespoň podzim. Bohužel, dopadlo to podobně, jako minulou sezonu. Tedy takovým patem, či spíš matem ze strany vlády,“ řekl úvodem předseda FK Krnov Marek Koraba. Z jeho hlasu je cítit, že jej současná situace hodně mrzí. Aby také ne, Krnovští by si to na jaře rozdali o postup do divize s Břidličnou a Bílovcem. „Chtěli jsme se o to určitě poprat, nic s tím ale neuděláme. Měli jsme na podzim super fazonu, když to vlastně zpětně vemu, tak jsme skoro dva roky neprohráli soutěžní zápas,“ podotýká ostřílený funkcionář.