Zkušený stratég má totiž obavy z toho, že by soutěž začala bez výraznější připravenosti hráčů. To by podle něj mohlo rezultovat ve větší množství zranění. „Zdravý rozum tady velí jasně, hráči po takové pauze nemůžou být připravení,“ má dlouholetý kouč Jiskry jasno. „Já si myslím, že je to vůči hráčům velké riziko. Nejsem pro dohrávání, protože si vezměte hráče, který má třicet roků. Může si něco udělat se zadním stehenním svalem nebo s křižáky, pro takového kluka to může v některých fázích být konec kariéry,“ upozorňuje Milan Furik.

Jaká by tedy podle něj měla být minimální doba přípravy před soutěžními zápasy? „Je to samozřejmě u každého hráče individuální, ale když někdo půl roku stojí, nikdo ho nemůže nachystat za měsíc nebo měsíc a půl. To prostě nejde. Pokud by se mělo hrát, musela by se určit pravidla, podle kterých by se pokračovalo,“ myslí trenér, který dříve působil i v Opavě. „Musí nám říct, že odstartuje soutěž za takových a takových podmínek. My pak budeme muset mužstvo nachystat fyzicky i herně, protože bychom stejně nemohli odehrát více než jeden dva přáteláky. V tomto směru je to špatně, tak trochu utopie. Ono by to šlo za cenu zdraví, ale pro nás je fotbal zábavou, koníčkem, takže by to nebylo správné,“ pokračuje Furik.

Není tak divu, že po svých svěřencích rýmařovský kormidelník nevyžaduje nějakou přísnou individuální přípravu pro případ, že by mělo fotbalové jaro rychle začít. „Kdo má fotbal rád, ten se připravuje a na sobě pracuje, já v naší soutěži určitě nikoho nutit běhat nebudu,“ podotkl kouč šestého celku nekompletní podzimní tabulky.

Dalším velkým problémem může být pro fotbal úbytek hráčů. Spousta z těch starších už se k běhání za kulatým nesmyslem nemusí vrátit. „Určitě se to objeví, hlavně u starších hráčů, kterým je třeba pětatřicet. Těm se to po takové době bude rozhýbávat hodně těžko, bude to zase o tom, jak byli zodpovědní vůči svému tělu. Směrem dolů se problémy budou stupňovat. Sám čekám, co z toho vyplyne,“ přiznává Milan Furik. U svých svěřenců ale naštěstí myšlenky na konec nezaznamenal. „Ve třetí lize jsou z poloviny béčka, kluci normálně trénují i nyní, divize je ještě taky vysoká soutěž. Nic razantního neočekávám, řekl bych, že se bude jednat o klasické odchody a příchody hráčů,“ přiznal šéf rýmařovské lavičky.

Kladně se Milan Furik staví k návratu mládeže k tréninku, v Rýmařově už k němu dokonce došlo. „Je to dané stejně jako všude, i když u nás se začalo o týden později. V nějakém režimu naskakujeme, klima ale u nás není ještě ideální, takže to cpeme všechno na umělku. Rozmělňujeme to do všech dnů, včetně sobot i nedělí,“ pokračuje Furik, který je kromě áčka také klubovým předsedou. „Částečně jsme to tedy za dodržování opatření nastartovali, ale čekáme, jak to celé bude. Na jednu stranu se děti těší, v některých kategoriích máme sto procent. Na druhou stranu určitě budou i fotbalisté, kteří se k tomu nevrátí. Ti k tomu ale asi stejně až takový vztah neměli,“ uzavřel Milan Furik zajímavé povídání.