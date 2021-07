Akce je vypsaná pro věkovou kategorii 2 008 a mladší. V letošním roce bude o poháry pro nejlepší týmy zápolit celkem osm družstev. Moravskoslezský kraj bude reprezentovat domácí Jiskra a MFK Vítkovice U12. Z olomouckého kraje přijedou kluci z Uničova, 1.OMK Šternberk a Sokol Nový Malín. Pardubický kraj vyšle do akce obhájce loňského vítězství FC Hlinsko. Svého zástupce bude mít i středočeský kraj, a to Spartu Kutná Hora. Maratón zápasů začne v sobotu od devíti hodin a skončí okolo půl páté slavnostním vyhlášením.

„Tento turnaj už patří neodmyslitelně k tradicím našeho města a samotného oddílu Jiskry Rýmařov. V roce 2000 jsme uspořádali první ročník a každým rokem se snažíme do našeho města pozvat děti a širokou veřejnost do našeho areálu a poukázat na krásu kopané v podání těch nejmladších a vidět jejich bezprostřední radost ze hry, radost z vyhraného zápasu, vstřelené branky či dobré přihrávky, a to je odměnou pro všechny lidi spojené s tímto turnaje,“ řekl jeden z organizátorů a okresní Grassroot trenér mládeže Kamil Furik. „ I když jsme byli nuceni kvůli této koronavirové době ponížit počet účastníků, je i letošní ročník kvalitně obsazen a určitě se je na co těšit. A komu chyběla v tomto roce fotbalová atmosféra, a takových je nás určitě hodně, tak všem slibuji, že si přijdou určitě na své," dodal.