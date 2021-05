Dobrá zpráva dorazila z rýmařovského fotbalu. Místní sportovní klub působící pod hlavičkou Jiskry Rýmařov získal po zasedání Tribunálu talentované mládeže znovu statut Sportovního střediska mládeže OFS B1.

Rýmařov ma mládežnické centrum | Foto: Jiskra Rýmařov

Jiskra Rýmařov byla opětovně zařazena do kategorie okresní sportovní středisko mládeže (SpSm OFS B1) a získala statut minimálně na nadcházející soutěžní ročník 2021/2022. Sportovní střediska mládeže jsou zaměřena na výchovu dětí v přípravkovém, žákovském i dorosteneckém věku. „Přidělení statutu je vizitkou celého klubu, jak se klub snaží vychovávat mladé fotbalisty a zároveň to beru jako poděkování všem trenérům mládeže za jejich čas strávený se svými svěřenci a zároveň patří velké poděkování všem rodičům, kteří naši cestě věří a svěřují nám děti do péče,“ vyjádřil se pro klubový web jeden z mládežnických trenérů Jiskry Rýmařov Petr Palla.