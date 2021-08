Třetí zápas, třetí vítězství. Fotbalisté Rýmařova si na domácím hřišti poradili s nebezpečným Frenštátem. Ten porazili 2:0 a okupují čelo tabulky.

Rýmařov má další tři body | Foto: Jiskra Rýmařov

„První půlka byla rozhodující. Dali jsme dva góly, byli jsme dominantní,“ pochvaloval si trenér Rýmařova Milan Furik. Na první gól se čekalo jen dvě minuty. Navrátil zatáhl míč po pravé straně hluboko na půlku Beskydu, posunul míč pod sebe, kam si naběhl Kučera, který měl poodkrytou branku a poslal tak Rýmařov do vedení. V první půli měla mnohem více ze hry Jiskra, která místy přišpendlila hosty před jejich bránou. Řada střel ale byla soupeři zablokována, zejména pokusy Jeřábka a Jiřího Furika. Na rozdíl dvou branek tak zvýšili rýmařovští fotbalisté ve 23. minutě., kdy skvěle bojující Navrátil utekl po pravé straně, dal uličku na Jeřábka, který tváří v tvář gólmanovi potvrdil roli kanonýra a čtvrtým gólem v sezóně poslal Rýmařov do dvoubrankového vedení. „Herně to bylo z naší strany velmi dobré. Měli jsme ještě jednu velkou šanci, tu ale Navrátil neproměnil,“ podotkl domácí kouč.