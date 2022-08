Rýmařov měl na hřišti účastníka olomouckého krajského převahu značnou územní převahu. Přes tuhou obranu Dolan se však tým trenéra Furika dostával do šancí jen zřídka. A když už, tak gólman soupeře, případně branková konstrukce byli proti.

V základní hrací době se do největší šance zápasu dostal David Hleba. Rýmařovský stoper si naběhl na centr z rohového kopu a dostal se do zakončení hlavou. Brankář Huňka však vytáhl reflexivní zákrok. Běželo prodloužení, když Jiskra dostala zajímavou příležitost z přímého kopu. Václav Konečný však levačkou trefil pouze tyč dolanské brány.

A tak se šlo do prodloužení. To hlavní se v něm odehrálo v rozmezí 101. a 108. minuty, kdy byl vyloučen nejprve rýmařovský kanonýr Jeřábek, po něm hráč domácích Dolan Kaluža. O postupujícím musel rozhodnout nakonec až penaltový rozstřel. Zatímco domácí se dvakrát zmýlili, rýmařovští byli stoprocentní. Trefili se Konečný, Tihelka, Kamil Kocúr a Dostál.

Jiskra Rýmařov tak postoupila do 1. kola MOL Cupu, v němž si to rozdá s druholigovým SFC Opava. Hrát se bude na hřišti v Rýmařově. Termín zápasu je stanoven na středu 17. srpna od 17:30.

„Vytvořili jsme si nějaké šance. Prakticky všichni ofenzivní hráči byli v tomhle směru aktivní. Co mě však mrzí, je bídná koncovka. Na výsledek jsme se nadřeli. Tento zápas nás stál spoustu sil. S blížícím se závěrem se u některých hráčů projevovala frustrace z neproměněných šancí. Na hřišti to byl velký boj, který se sváděl o každý balón. Soupeř byl hodně houževnatý, vzhledem k tomu, že jsme mu nedokázali vstřelit brzkou branku, tak měl neustále o co hrát,“ hodnotil utkání Milan Furik.

FC Dolany – SK Jiskra Rýmařov 0:0, 0:1 na p.k

Penalty proměnili: Seibert, Kročil – Konečný, Tihelka, K. Kocúr, Dostál. Neproměnili: Koiš, Foukal. Rozhodčí: Sivera – Julínek, Malimánek. ŽK: Kaluža, Foukal, Outlý, Doubrava, Vlk – D. Furik, Dostál. ČK: 90.+18 Kaluža – 90.+11 Jeřábek. Diváků: 80.

Jiskra: Kameník – D. Furik (90.+1 Kršek), K. Kocúr, Hleba, J. Kocúr – Michalík (46. Tihelka), M. Furik (90.+12 Hradil), Dostál, Navrátil (71. Konečný) – Jeřábek, Čikl. Trenér: Milan Furik