V sobotu odehrál přední celek divize F úvodní utkání přípravy, Rýmařov prověřil SK Uničov.

Uničovští jsou v pozdější fázi přípravy, což bylo na hřišti znát, a čtvrtý celek Moravskoslezské fotbalové ligy vyhrál 2:0.

„Jednalo se o první přátelák, navíc s těžkým soupeřem, který je z vyšší soutěže a začíná už za dva týdny. Přistoupili jsme k tomu jako k prvnímu zápasu a rozdíl tam byl vidět,“ řekl trenér Jiskry Rýmařov Milan Furik, jehož tým se na jaře bude muset vyrovnat se ztrátou klíčových hráčů.

Patrik a Lukáš Kundrátkovi i Daniel Dydowicz zamířili do Hlučína, který hraje MSFL. Dydowicz, který má na kontě také několik startů v ligovém Liberci, navíc zahrával většinu standardních situací.

„Uvidíme, jak moc velká ztráta to bude, ale byli jsme na to připravení. Jsou to věci, které byly předem dané, s hráči jsme byli nějakým způsobem domluvení,“ přiznává lodivod Jiskry Milan Furik. „Bylo akorát na nich, kam odejdou. Zatím mezery po nich zalepujeme z vlastních řad. Samozřejmě se poohlížíme po náhradě, ale zatím nic uzavřeného není,“ přidává bývalý trenér mládežnických celků Opavy.

Samotná zimní příprava Rýmařovských prozatím probíhá poměrně klasickým způsobem. „Máme za sebou klasický cyklus běhání a nabírání kondice. Teď už ale samozřejmě budeme přecházet k rychlostním a výbušným věcem. V dalších zápasech budeme pracovat kvůli odchodu hráčů i na standardních situacích,“ řekl Milan Furik.

Uničov – Rýmařov 2:0 (1:0)

Rýmařov: Kameník – György, K. Kocúr, Kolísek, Hleba - Gevorgyan, Kučera, J. Furik, J. Kocúr, Šupák, Tomeček. V průběhu utkání nastoupili Baroš a Hradil.