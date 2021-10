/KAM ZA FOTBALEM FOTOGALERIE/ Fotbalový víkend se znovu hlásí o slovo. Nuda to v žádném případě nebude. Například oba divizní zástupci z Bruntálska hrají doma. Rýmařov hostí v sobotu Dětmarovice. Bruntál o den později celek z Nového Jičína.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.