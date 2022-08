„Výsledek mě zas až tak netrápí. O osudu se rozhodlo hned v úvodu, neměli jsme pak příliš šanci s vývojem něco udělat. Ve druhém poločase jsme alespoň využili toho, že jsme do hry vyslali mladší hráče, kteří si vyzkoušeli jaké to je, když se střetnou s profesionálním mužstvem a měli vzpomínku,“ ohlížel se za zápasem trenér Rýmařova Milan Furik „Mrzí mě začátek zápasu. Soupeři jsme jej darovali. Šli do rychlého vedení 2:0 a to bylo zlé. Co si musíme důkladně probrat, to je bránění standardních situací. Ty jsme bránili velice špatně,“ dodal.