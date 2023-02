„Před prvním zápasem jsme si řekli, že chceme vstřelit co nejvíce gólů, abychom probudili naši střeleckou potenci. To se splnilo,“ řekl po utkání Milan Furik. Jeho mužstvo totiž po podzimu nasázelo ze všech týmů Divize F nejméně branek.

Proti Rapotínu skórovala Jiskra hned sedmkrát, přičemž útočníci Navrátil s Jeřábkem každý zaznamenali hattrick, jedním gólem se k nim přidal Jiří Furik, který skóre zápasu otevřel.

Do přestávky se Rýmařov dostal do čtyřbrankového náskoku. Po změně stran se sestava obměnila a změnil se i rytmus hry. Jiskra i tak přidala další tři branky. „Naše góly byly skoro jako přes kopírák. Na křídle se uvolnili někteří hráči, ať už to byl Michal, Krša, nebo pak i Křepi, kteří dávali zpětné přihrávky nebo do kapsy do šestnáctky, kde si s tím útočníci poradili,“ pokračoval Furik.Jedinou kaňkou na výkonu Jiskry jsou tak dvě inkasované branky. Nakonec se však v Uničově zrodila vysoká výhra 7:2. „Byl to klasický první zápas. Dobrý byl v tom, že jsme dali sedm branek,“ uzavřel trenér. Jeho tým čeká další přípravný duel v sobotu, kdy od deseti hodin v Olomouci změří síly se sedmnáctkou Sigmy.

SK Jiskra Rýmařov – TJ Jiskra Rapotín 7:2 (4:0)

Branky: Jeřábek 3, Navrátil 3, J. Furik.

Rýmařov: Kameník – D. Furik, K. Kocúr, Kneifel, Hleba – M. Furik, Konečný, J. Furik, J. Kocúr – Jeřábek, Navrátil. Náhradníci: Baroš – Kršek, Palys, Kolísek, Zifčák, Dostál, Křepelka, Čikl. Trenér: Milan Furik.